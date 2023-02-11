日本3/13起放寬口罩令「由個人判斷」 這些場所仍建議戴

日本政府公布最新口罩政策規定，3月13日起，由個人決定是否繼續戴口罩，不過仍建議搭乘高峰時段的擁擠電車和巴士時繼續戴口罩。圖為遊客戴口罩在日本賞櫻。（歐新社）

日本 共同社報導，日本政府10日彙整新冠防疫 戴口罩 交由個人判斷的新指針，不再要求在學校戴口罩，但在醫療機構和擁擠電車上等，仍建議配戴。除了學校4月1日開始外，其餘部分從3月13日開始適用。

新冠疫情流行已步入第4個年頭，日本將在5月8日，將新冠肺炎在感染症法上的定位，調整為與季節性流感相同的「五類」，基本防疫措施也將大幅放寬。

首相岸田文雄今天與相關閣僚磋商，經過向專家等組成的政府基本應對方針小組會徵詢意見後，修改了含戴口罩規則的「基本應對方針」。根據新指針，學校教育活動從4月1日起，基本不再要求戴口罩。對於新指針適用前的畢業典禮，也表示「學生可以不戴口罩出席」。

3月13日起，為了避免周圍人感染，乘坐上下班高峰時段等擁擠的電車和巴士，繼續推薦戴口罩。但允許在所有人都能有座位的新幹線和高速巴士上，能夠脫掉口罩。

此外，民眾到訪醫療機構和老年人設施情況下推薦戴口罩。針對老年人等重症風險較高者，新指針認為在前往人員密集處時戴口罩是有效的。對於職場等單位，允許公司要求使用者和從業人員戴口罩。而雖然日本早前已放寬染疫者外出限制，但新指南仍要求自身或同居者確診時，因不得已外出時需要戴口罩。