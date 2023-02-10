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涉中「偵察氣球」 美宣布6中國實體列貿易黑名單

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中美關係緊張之際 巴西總統魯拉與拜登會面

中央社／聖保羅10日專電
巴西總統魯拉。（Getty Images）
巴西總統魯拉。（Getty Images）

巴西總統魯拉今天在華盛頓與美國總統拜登（Joe Biden）會面，專家建議，正值美中關係因偵察氣球變得緊張之際，巴西面對美、中兩國時態度應謹慎，並保持中立立場。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）9日抵達美國，他的行程之前是機密的官方資訊。正值中國偵察氣球在蒙大拿州上空飛行時被擊落的消息引起關注，美國國務院稱，該氣球能夠監控通信訊號，屬於飛越「5大洲逾40個國家」的中國氣球艦隊。中國聲稱它只是一枚氣象氣球。

這一事件加劇了兩個世界強權之間的緊張關係，而它們都爭相與巴西拉近關係。預期拜登將邀請魯拉參加美國與南韓、荷蘭、哥斯大黎加和尚比亞將於3月29日至30日舉行的國際民主峰會，試圖建立一種西方聯盟並削弱中國的影響力。

然而，魯拉預定3月造訪北京，與中國國家主席習近平會談。中國政府希望進一步增加在金磚國家（BRICS）夥伴國巴西的業務。巴西則希望利用這次會議試圖說服習近平共同努力推動烏克和俄羅斯之間和平談判。

巴西在這次華盛頓之行和北京之行之間，處於技術戰爭之中。拜登已經在一項產業政策上投入數千億美元，試圖將晶片生產從亞洲轉移到美國和其他國家，其中一個國家可能是巴西。

不過，巴西同時被中國視為獲得基礎設施投資的戰略夥伴，這將增加中國在美洲的影響力。

巴西商務諮詢公司Vallya股東暨亞洲專家瓦丘茲（Larissa Wachholz）認為，對國家利益而言，巴西必須採取謹慎態度，保持中立立場，巴西不能在美國與中國之間選擇任何一方；出於不同原因，他們都是兩個非常重要的合作夥伴，巴西必須能夠同時與兩國合作。

巴西 氣球 拜登

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