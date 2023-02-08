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土敘強震逾1.1萬人罹難 日本311後死亡數最多

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慘 土敘強震逾1.1萬人罹難 日本311後死亡數最多地震

編譯陳韋廷／即時報導
厄多安8日赴災區視察撫慰災民並擁抱孩童。（取材自推特／@tcbestepe）
厄多安8日赴災區視察撫慰災民並擁抱孩童。（取材自推特／@tcbestepe）

土耳其敘利亞邊境強震邁入第3天，至美東時間8日上午已知在兩國造成至少1.1萬人罹難。土國總統厄多安當天也前往離震央僅幾公里的卡赫拉曼馬拉什省，以及受災最嚴重的哈塔伊省勘察災情，並承諾每戶發放1萬里拉（約530.9美元）的援助款，但當地災民認為政府官員在震後反應緩慢，並抱怨災區資源缺乏，

厄多安8日在卡赫拉曼馬拉什省勘災時說，官方在震後的初步應變工作存在一些問題，但已恢復正常，情況將一天比一天好。土國罹難人數上升到至少8574人。

美聯社報導，救援人員在土耳其和敘利亞徹夜奮戰，從災難性地震倒塌的數千棟建築廢墟中拖出更多屍體。兩國合計罹難人數8日攀升到至少1.1萬人。

土國在災區現有大約6萬名救援人員，但災區範圍太大，仍有許多人在等待救援。強震後隔天，土國救援人員在卡赫拉曼馬拉什一處公寓大樓廢墟中，救出一位3歲男童阿里夫·卡恩。看到兒子被救出送醫救治時，稍早獲救的父親厄圖格魯忍不住啜泣起來。

但這樣令人振奮的生還者獲救消息並不多見，低溫與持續不斷的餘震造成救援工作變得複雜。在土國南部城市馬拉蒂亞參與救援的皮卡爾表示，他相信至少有些罹難者是遭零下6度的低溫凍死。目前有來自20多國的搜救人員加入土國救援行列，國際社會也紛紛承諾提供援助。

在敘利亞，災區內數以千計建築遭強震震倒，令飽受12年內戰蹂躪的當地面臨更多苦難。敘國衛生部說，政府控制地區的死亡人數已攀升為至少1200人。在叛軍控制的西北部地區，當地民防組織白頭盔的統計則顯示，至少1400人死亡。

這也讓自6日強震及多場餘震發生以來的土敘兩國罹難人數，超過1.1萬人，成為自2011年日本311震災以來，死亡人數最多的一次地震。當時日本地震後引發的海嘯造成近2萬人死亡。

地震 低溫 日本

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