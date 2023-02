BBC與衛報報導,烏克蘭 總統澤倫斯基 8日將抵達英國 ,這也是他自俄羅斯去年入侵烏克蘭以來首度訪英。

唐寧街首相官邸表示,澤倫斯基跟英國首相蘇納克將舉行會談、在英國議會發表演說。據報導,他還將會晤正接受英軍訓練的烏克蘭官兵。

衛報外交新聞編審溫圖(Patrick Wintour)在推特指出,隨著澤倫斯基突然訪英,唐寧街首相官邸稱英國「將提出強化其為烏軍提供的訓練,包括擴大到戰機飛官…這些訓練將確保飛官們未來有能力駕駛精密的北約標準戰機」。

