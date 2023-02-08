土耳其－敘利亞大震災：瓦礫堆中奇蹟出生的嬰兒

土耳其南部哈塔伊省，社區房屋幾乎全部倒塌。土耳其-敘利亞震災從6日發生至今，已確認至少7800人死亡，搜救工作仍在進行當中，超過38萬人目前已緊急避難安置。（美聯社）

「在斷垣殘壁中，奇蹟出生的嬰兒，但母親已不幸斷氣...」土耳其-敘利亞震災從6日發生至今，已確認至少7800人死亡，搜救工作仍在進行當中，超過38萬人目前已緊急避難安置。由於震災範圍大、倒塌毀壞的房屋數量多，都讓救援行動難上加難。搜救期間，土耳其一名父親握著瓦礫堆下死亡女兒的手，新聞畫面令人心碎；而在敘利亞的阿勒坡，一名女嬰奇蹟般地在瓦礫堆出生、並被成功救出，但不幸的是，生下孩子的母親已經回天乏術。

土耳其–敘利亞邊境的規模7.8「加濟安泰普」（Gaziantep）大地震 ，搶救工作仍在持續進行，累計死亡人數已經超過7,800人，當中土耳其死亡人數至少5800人、敘利亞1800人。包括美國、英國、奧地利、捷克、希臘、台灣等數十個國家派出救難隊赴災區援助，力求盡快提供災區急需的援助。

「紐約時報」指出，災後72小時是救援倖存者的關鍵時間，在災區嚴寒的氣溫——土耳其震央加濟安泰普入夜後降溫至攝氏-6°C、敘利亞嚴重受災的阿勒坡（Aleppo）降溫至攝氏-2°C——之下，災民情況愈加危險，加上敘利亞災區飽受近12年內戰摧殘，當地環境本就極為惡劣，基礎建設缺乏、霍亂肆虐，震災如同雪上加霜，救援工作刻不容緩。

2月6日，在敘利亞阿勒坡阿夫林（Afrin）地區的金德雷斯鎮（Jinderes），一名女嬰從倒塌的建築物瓦礫下被救出，其母親在地震發生後受困、並在殘垣下分娩，紐約時報報導，當女嬰被發現時，臍帶仍和母親相連，但母親已經斷氣。（美聯社）

在瓦礫中出生的嬰兒

2月6日，在敘利亞阿勒坡阿夫林（Afrin）地區的金德雷斯鎮（Jinderes），一名女嬰從倒塌的建築物瓦礫下被救出，其母親在地震發生後受困、並在殘垣下分娩，「紐約時報」報導，當女嬰被發現時，臍帶仍和母親相連，但母親已經斷氣。

女嬰的叔叔沙米（Khalil al Shami）受訪時表示，女嬰母親原本的預產期是隔天（2月7日），可能在地震中受到驚嚇。剪斷臍帶之後，女嬰被送往附近的兒童醫院，安置於保溫箱中，醫師哈魯夫（Hani Maarouf）表示嬰兒體溫下降、身上也有瘀傷，所幸送醫後情況穩定，他指出，考量女嬰體溫下降的情況，判斷她應是在獲救前3個小時出生。

金德雷斯鎮是敘利亞反抗軍控制區，在地震中遭受重創，許多建築物倒塌，救難人員和當地民眾頂著攝氏0°C上下的低溫和不斷的雨勢，仍然不斷在瓦礫廢墟之中挖掘、尋找受災的家人朋友和死傷者，女嬰的平安獲救可說是奇蹟。

女嬰獲救的現場影片在推特 上廣為流傳，影片中一名男子雙手抱著全身沾滿白色灰塵的嬰孩，從瓦礫堆中走出，周圍是整片倒塌的建築還有進行搜救的挖土機，其他眾人關切地目送該名男子和他懷抱的嬰兒。其後「美聯社」等媒體趕到當地醫院，拍下女嬰接受檢查和治療後，平安待在保溫箱中的照片。

剪斷臍帶之後，女嬰被送往附近的兒童醫院，安置於保溫箱中，醫師表示嬰兒體溫下降、身上也有瘀傷，所幸送醫後情況穩定，他指出，考量女嬰體溫下降的情況，判斷她應是在獲救前3個小時出生。（美聯社）

牽著死去女兒的父親

在土耳其卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaras）地區，一名15歲的少女伊爾馬克（Irmak）在地震中罹難，她的家因地震倒塌，伊爾馬克被埋在曾為全家遮風避雨的瓦礫之下，她的父親漢瑟（Mesut Hancer）獲救，蹲坐在瓦礫上牽握著女兒伸出的手，這一幕被2月6日趕到災區現場的「法新社」記者所拍下。

在照片中，可以看見伊爾馬克的手從床墊和掉落的水泥塊之間縫隙伸出，一臉嚴肅的漢瑟在廢墟之中，緊緊牽著伊爾馬克蒼白的手，「獨立報」報導伊爾馬克與家人所居住的公寓已經夷為平地，而在伊爾馬克與漢瑟父女倆的身邊，搜救人員仍極力想要挖開瓦礫、尋找更多被埋在下面的死傷者。

在加濟安泰普大地震中，有無數兒童受災、死去，或是成為家中唯一的倖存者，就此失去依靠的父母親人，聯合國兒童緊急救助基金會（UNICEF）發言人英格利希（Joe English）表示：

「在地震災區中，幾乎不可能有孩子是毫髮無傷的，無論是在身體上或是心靈上。」

英格利希指出，目前仍不清楚當地有多少兒童在地震中罹難、倖存者中又有多少是兒童；在許多地區，救難人員和當地居民在缺乏資源裝備下，甚至嘗試徒手挖開瓦礫，希望能夠盡快搶救出受困其中、正在消逝的一條又一條生命。

在土耳其卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaras）地區，一名15歲的少女伊瑪克（Irmak）在地震中罹難，她的家因地震倒塌，伊瑪克被埋在曾為全家遮風避雨的瓦礫之下，她的父親漢瑟（Mesut Hancer）獲救，蹲坐在瓦礫上緊緊握著女兒伸出的手，這一幕被2月6日趕到災區現場的法新社記者所拍下。 （Getty Images）

受傷及死去的足球 員

土耳其足球員圖爾卡斯蘭（Ahmet Eyup Turkaslan），已由所屬的球會證實在震災中罹難，得年28歲。圖爾卡斯蘭效力於土耳其乙級聯賽的Yeni Malatyaspor俱樂部，司職門將。地震發生後，圖爾卡斯蘭的住處倒塌，他被困在倒塌的建築物底下，其妻子稍早被救出之後，在社群媒體上求助，並表示當地缺乏起重機和挖土機等救難工具。

至2月7日，圖爾卡斯蘭的遺體被找到，Yeni Malatyaspor在推特上發布噩耗，寫下：「我們的門將圖爾卡斯蘭在地震災情中失去生命，願他安息...我們不會忘記你。」

圖爾卡斯蘭的好友、曾效力英超水晶宮（Crystal Palace）和艾佛頓（Everton）的剛果國腳柏拉希（Yannick Bolasie）哀悼表示：

「安息吧兄弟，上一秒你還能看到人在板凳席上，但是下一秒他們就不見了...我向他的所有隊友和家人致意，聽到這個消息令人心碎，希望我們都能繼續幫助每個需要幫忙的人。」

另有一名曾效力英超紐卡素（Newcastle United）的球員在地震中受災——31歲、現效力土超Hatayspor的邊鋒阿特蘇（Christian Atsu）被困哈塔伊（Hatay）地區倒塌的建築物下，球會主席奧扎特（Mustafa Özat）2月7日表示阿特蘇已被救出，正在醫院治療傷勢。

哈塔伊也是土耳其在大地震中，受災最嚴重的地區之一；除阿特蘇外，Hatayspor的總監薩武特（Taner Savut）仍被困瓦礫之下。

阿特蘇同時也是迦納國腳，迦納足協在推特上表示：「我們收到正面消息，得知阿特蘇從倒塌的建築物中獲救，正在接受治療，讓我們一起為他祈禱。」

左為阿特蘇（Christian Atsu），目前正在醫院治療傷勢。右圖為不幸罹難的土耳其足球員圖爾卡斯蘭（Ahmet Eyup Turkaslan）。 （美聯社、Yeni Malatyaspor推特）