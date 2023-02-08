預知災害來了？ 土耳其震前「大量鳥群亂飛」

土耳其發生強震前，有人目擊天空中有大量鳥兒做出反常行為，似乎提前預知有災害即將發生。（取材自推特）

土耳其與敘利亞6日凌晨發生規模7.8強震，強震發生前，當地有不少人目睹各種自然異象發生，除了有人在夜空拍到伴隨「地鳴」的藍色閃光出現，現在更傳出有人拍到大量的鳥群，在空中密集且毫無目地亂飛，令人看了不寒而慄。

不少網友認為影片中「天有異相」的情況，「牠們在警告人類」、「大自然的警示系統」、「牠們可以感受到地底波長的改變」、「所有的動物和鳥類，海洋生物都能感知每一次自然災害......但人類已經失去這種感覺」。

推特 帳號「OsintTV」在帳號上PO出一段影片，有些鳥兒一起在空中胡亂盤旋，且不斷發出各種聲音；有些則是許多鳥兒有默契地，一起飛到一棵樹上，黑鴉鴉的一片非常明顯，且這些鳥兒停留在上頭的時間，至少超過30秒至1分鐘以上。

另據中央社報導，土耳其與敘利亞邊界附近6日發生強震，住在土耳其南部、離震央約200公里的日本 女性說，當時是暗夜又下著大雨，她連鞋都沒穿趕緊逃命。她還說，感覺比311大地震 的橫濱更搖晃。

日本放送協會（NHK）報導，出身日本神奈川縣、目前旅居土耳其南部麥新（Mersin）的34歲女性日本人落合麗莎（音譯）受訪時回顧規模7.8強震發生當下情況。

麥新離震央加濟安泰普省（Gaziantep）約200公里，地震發生時，落合正在公寓的房間裡睡覺，驚醒後感覺晃動愈來愈大，從陽台可以看到有人急忙外出避難。

落合說，當時一片漆黑又下著大雨，她連鞋都來不及穿就逃出家門，「東日本大震災（311大地震）當時我在橫濱市，感覺這次比當年搖晃更劇烈」。

她說，因為土耳其具抗震能力的大樓很少，「我擔心自己住的地方會倒塌而感到不安，因此離家避難」。落合在朋友車上度過幾個小時才返家，又因為家具傾倒加上頻繁發生餘震，只好到家附近的飯店避難。