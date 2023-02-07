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展望2023 聯合國秘書長：俄烏衝突恐導致全球更大規模戰爭

編譯張君堯／即時報導
聯合國秘書長古特瑞斯提出警告稱「俄烏衝突進一步升級」可能意味著「世界正走向一場規模更大的戰爭」。（Getty Images）
聯合國秘書長古特瑞斯提出警告稱「俄烏衝突進一步升級」可能意味著「世界正走向一場規模更大的戰爭」。（Getty Images）

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）提出警告稱「俄烏衝突進一步升級」可能意味著「世界正走向一場規模更大的戰爭」。

衛報報導，古特瑞斯在紐約舉辦的聯合國大會上向各國代表發表談話，並列出2023年需要優先處裡的事項包括俄羅斯入侵、氣候危機和極端貧困，強調「我們從2023年一開始就面對一生中從未遇過的一系列挑戰」。

古特瑞斯先是提到頂級科學家和安全專家上個月已將「末日之鐘」（Doomsday Clock）調至距午夜僅90秒，這是有史以來最接近人類滅絕的時刻，並表示自己將其視為警告信號、呼籲「我們需要振作並開始行動」。

提及俄烏戰爭時，古特瑞斯表示「和平的前景越來越渺茫，進一步升級和流血事件的可能性不斷增加，我擔心世界並非是在無意間走向一場更大規模的戰爭，我擔心大家是有意往這個方向前進」。

接著古特瑞斯還提到包括以巴衝突、阿富汗緬甸、薩赫勒地區和海地等衝突，強調「如果每個國家都履行聯合國憲章規定的義務，和平將得到保障」，並補充說「現在是通過重新將人權放在首位，以預防為核心來改變和平方式的時候了」。

此外，古特瑞斯強調需要為後代著想，再次呼籲對全球金融進行徹底轉型，他表示「我們的經濟和金融體系存在根本性的問題」，接著將貧困、飢餓加劇、貧富差距擴大以及發展中國家的債務負擔歸咎於此。

聯合國 緬甸 阿富汗

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