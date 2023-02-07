英國醫護爭薪 近12萬人罷工 75年來最大工潮

英國護士 6 日在倫敦的聖托馬斯醫院外示威，要求政府加薪抗通膨。（路透）

英國 的醫護人員本周將發動歷來最大規模的罷工 ，衝擊英國國民健保署（NHS）的運作，也為首相蘇納克增添解決公務員調薪問題的壓力。自去年底以來，護士和救護車工作人員分別罷工，但是6日是兩批同步擅離工作岡位，將成為NHS近75年歷史以來最大規模的罷工活動。

英國約10萬名護理師和約1萬名救護車人員6日發動罷工，9日將有約4200位物理治療師罷工。約1.8萬位救護車人員也將在10日再度罷工。醫護工作者要求加薪，以反映英國40年來最嚴重的通膨，但政府表示礙難從命，稱這會導致物價進一步上漲。

NHS Providers的代理執行長柯德瑞說，大罷工將對產業的運作造成歷來最嚴重的干擾，「這樣下去我們無以為繼」。英國醫療協會估算，在疫情的衝擊下，目前有創紀錄的720萬名病人正在等候治療。

在此同時，救護車的反應時間在這個冬季已來到歷來最久，從去年9月以來，英格蘭和威爾斯地區每周的死亡人數已高於長期均值。

醫護產業所發動的罷工，已使蘇納克陷入兩難：等候接受NHS服務的病人人數縮減、和削減通膨為其五大施政要點的其中兩項。他和英國財相杭特，對在今年的財政年度做出薪酬決定不斷打回票，並表示政府已接受獨立委員會所建議的薪資水準，和增加報酬可能刺激通膨升溫。

英國皇家 護理學院（RCN）不再要求把薪資調漲約19%，顯示出妥協的立場，但政府仍堅持目前談妥的約4%。

代表NHS工作人員的工會說，政府多年來提供的薪酬水準，實際上是在對員工減薪，許多人已為了薪水較高的工作離開醫護產業，導致人力短缺和病患權益受損。