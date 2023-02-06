政變掌權10年 巴基斯坦前總統穆沙拉夫辭世

巴基斯坦前總統穆沙拉夫5日在阿聯杜拜逝世，享壽79歲。（Getty Images）

久病纏身的巴基斯坦前總統穆沙拉夫5日在杜拜逝世，享壽79歲。這位四星將軍在1999年一場政變中兵不血刃地奪取政權，統治巴基斯坦將近10年。

1998年，時任巴基斯坦總理夏立夫擢升穆沙拉夫成為參謀總長，1年後試圖解除他的職務時，穆沙拉夫發動政變掌權，並統治巴基斯坦多年。但他藉軍方強力打壓異議，以及持續支持美國對抗凱達恐怖組織和阿富汗神學士 ，最終導致自己垮台。

路透報導，穆沙拉夫1943年出生於新德里，18歲從軍，成為精英突擊部隊領袖，一路晉升為參謀總長。他執政初期力圖改革，推動立法保障女性權利，並首度允許民營新聞頻道運作，獲國際讚譽。

2001年美國發生911恐怖攻擊後，穆沙拉夫成為華府最重要的盟友之一。他允許美軍從巴基斯坦的秘密基地操作無人機攻擊阿富汗，還下令部隊進入與阿富汗接壤、不受法律控治的部落地區，使巴基斯坦落入一場對抗本土極端主義武裝團體的血腥戰爭。

在其他外交政策領域，穆沙拉夫試圖讓巴基斯坦與印度的關係正常化。據世界銀行數據，穆沙拉夫執政期間，外資湧入巴基斯坦，巴國平均年度經濟成長率達7.5%，是近30年內的最高水準。

但穆沙拉夫總統任期末年卻日益專制。2006年，他下令軍方殺死俾路支省一名部落首長，成為至今依然猖獗的武裝叛亂活動根源。隔年他下令部隊對伊斯蘭馬巴德一座清真寺進行攻堅，催生新激進組織「巴基斯坦神學士運動」，至今仍在巴國發動恐怖攻擊。

2008年，巴基斯坦舉行11年內第一場民主選舉，穆沙拉夫的政黨敗選，在國會彈劾 壓力下，他辭去總統職務逃往英國。他在2013年回到巴基斯坦參選國會議員，但很快就被取消資格，並於2016年流亡杜拜。