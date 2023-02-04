智利熱浪下數十起野火肆虐 至少13人喪命

智利當局表示，在夏季熱浪侵襲之際，國內出現數十起野火，導致至少13人喪命，燒毀1萬4000公頃土地。 （路透）

智利當局今天表示，在夏季熱浪侵襲之際，國內出現數十起野火，導致至少13人喪命，燒毀1萬4000公頃土地。

路透報導，地方當局表示，在首都聖地牙哥 （Santiago）南方約500公里處的比歐比歐區（Biobio）聖胡阿納鎮（Santa Juana），有11人喪生，包括一名消防員。

智利農業部長說，一架緊急支援直升機在阿勞坎尼亞區（La Araucania）南部墜毀，一名飛行員和一名技工罹難。

比歐比歐和鄰近的紐布萊（Nuble）農作和森林地區已進入災難緊急狀態 ，有兵力和額外資源部署當地。

智利內政部 長杜哈（Carolina Toha）說，全國各地共出現39起火災，數以百計房舍遭到破壞。她告訴記者：「未來數天的情況將充滿危機。」

她說，已經投入的地面裝備和一組有63架可用飛機的機隊正努力滅火，預料巴西、阿根廷也將提供協助。

智利總統柏瑞克（Gabriel Boric）提前結束暑期度假行程，前往紐布萊和比歐比歐視察，兩個地區合計近200萬人口。

柏瑞克在比歐比歐說：「今天我身為總統的職責，是確保所有資源都能用於對付這波緊急狀態，好讓人民不會感到那麼孤單。」

他還說，一些「跡象」顯示，若干火災可能是有人蓄意造成。