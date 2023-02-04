巴西原住民危機 聯合國批官方做得不夠

聯合國人權事務高級專員辦公室駐南美洲代表姜拉比表示，曾多次提醒巴西 政府正視北部亞諾馬米原住民 族面臨的嚴重人道主義危機，但巴西採取的措施顯然還不夠。

捷克籍的姜拉比（Jan Jarab）2019年在智利聖地牙哥上任，他表示，巴西政府對聯合國人權事務高級專員辦公室（OHCHR）、國內人權組織和原住民權益維護者的檢舉做出的反應並非理想。

姜拉比與阿根廷、巴西、智利、厄瓜多、巴拉圭、秘魯和烏拉圭等國政府合作，於2022年5月訪問亞馬遜地區的亞諾馬米（Yanomami）原住民社區。

訪問結束後，姜拉比與巴西三權機關代表在首都巴西利雅會議，分享他從當地原住民領袖那裡聽到關於採礦者入侵、暴力、族人營養不良和健康情況不佳報告的擔憂，但會議似乎沒有產生太大影響。

姜拉比指出，巴西和整個拉丁美洲的歷史背負著歐洲殖民者對原始民族犯下種族滅絕的歷史包袱。到了近代，原住民的生存情況仍未見改善。例如1993年8月在巴西北部羅賴馬州（Roraima）發生的「哈希姆大屠殺」（Massacre de Haximu），至少16名亞諾馬米族原住民男女和兒童遭4名淘金者殘忍殺害。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）1月21日由8名部長陪同視察羅賴馬州的亞諾馬米原住民領地，當地兒童和成人嚴重營養不良，以及患有瘧疾和蛔蟲等疾病的圖像震驚國際社會。

面對中央當局可能局部或完全疏忽職守的情況，聯邦最高法院下令對前總統波索納洛 （Jair Bolsonaro）政府高層涉嫌對亞諾馬米原住民進行種族滅絕進行調查。

巴西聯邦警察也對波索納洛政府是否犯下種族滅絕罪和未向亞諾馬米族人提供援助展開調。另外，還有兩件相關檢舉正在荷蘭海牙的國際刑事法院進行初步評估。

然而，這個問題仍然引起很多爭議，部分法學家和專家表示，波索納洛政府犯下種族滅絕罪的證據不足。

1月23日，波索納洛在訊息應用程式Telegram發文，將有關亞諾馬米危機的檢舉歸類為「左翼的鬧劇」，並說其政府在2020年至2022年間開展了20項衛生醫療行動，對原住民領地給予特別關注，特別是偏遠地區且難以進入的原住民領地，嘉惠近50萬名原住民。