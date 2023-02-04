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日本露天溫泉偷拍集團被逮 還下藥性侵拍片 逾萬人受害

編譯中心／綜合3日電
日本靜岡縣警方1日公布一起「偷拍集團案」，至少16人涉案、多達1萬人受害，震驚日本社會。（新華社）
日本靜岡縣警方1日公布一起「偷拍集團案」，至少16人涉案、多達1萬人受害，震驚日本社會。（新華社）

日本靜岡縣警方1日公布一起「露天溫泉偷拍集團案」，50歲主嫌齋藤果林供稱，30年來在逾100處至少偷拍了1萬名女性，震驚日本社會。根據調查，至少有16人涉案，包括公安情報員、公務員與醫師等。

日本朝日新聞報導，50歲的齋藤果林是偷拍團體的核心人物，2021年12月因非法持開山鐮刀涉嫌違反兵庫縣防止滋擾條例等被送審。但齋藤辯稱是為了「割除阻擋偷拍的樹枝」，警方驚覺有異，於是擴大調查。結果發現，齋藤從30年前就已開始偷拍，地點超過100個地方，逾超過1萬人受害。

齋藤落網後至今已有16人因偷拍案被舉發，警方表示，該偷拍集團的成員跨及各個領域，包含公務員、醫師，甚至是公安情報員。他們透過社群網站等認識，向齋藤學習偷拍技術，主要是從數百公尺遠處的山中以長鏡頭拍攝在露天池中泡湯的女性，並使用多種暗語進行非法行為。

警方宣布，已將住在東京都的31歲男性醫師等3人，以涉嫌違反禁止兒童買春、兒童色情關係行為相關法律函送檢方偵辦。警方也表示，至今搜索了80處，扣押了硬碟、電腦等逾1200件相關物證，並繼續深入調查這個偷拍集團，今後被檢舉的人數可能增加。

警方透露，齋藤還曾組織「偷拍同好會」、「溫泉旅遊團」，成員分工，有人故意引誘女性友人前去泡湯，在女性友人不知情的狀況下偷拍，還有人在影片上字幕編輯。另外也發現，齋藤等人會趁機下藥性侵並偷拍，最後以「特別企畫」、「睡美人」等代號放至網路上販售，有許多受害女性發現自己被偷拍的影像而報案。

對此，日本露天溫泉業者也在溫泉區、旅館內安裝防偷窺設備，防止有心人士拍攝，一家溫泉旅館經營者表示，完全沒料到會有人從遠處山林偷拍露天溫泉池，現已「做好了防範措施，希望大家能安心享受露天浴池」。

日本 公安 旅館

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