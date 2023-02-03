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以色列和蘇丹推進關係正常化 將正式簽協議

編譯中心／綜合2日電

以色列外交部2日表示，以色列和蘇丹達成關係正常化協議，預期在蘇丹軍方將政權轉交給文人政府後舉行簽署儀式。

蘇丹外交部稍早表示，以色列外交部長柯恩（Eli Cohen）在訪問蘇丹期間談定這項協議，「以推進兩國關係正常化」。

英國廣播公司（BBC）提到，蘇丹約兩年前同意與以色列關係正常化，但從未談定協議。蘇丹將成為最新一個與以色列建立這類關係的阿拉伯聯盟（Arab League）國家；阿拉伯聯盟成員國傳統上拒絕承認以色列，這是阿拉伯世界與以色列長期衝突的因素之一。

歷經數世代互不承認後，蘇丹矢言採取行動，朝著與以色列建立外交關係的方向邁進，這是2020年時任美國總統川普政府斡旋促成的協議一部分。以色列與阿拉伯聯合大公國、巴林、摩洛哥也達成了關係正常化協議，稱為「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）。

雖然近年兩國官員多有往來，但柯恩訪問喀土穆，是蘇丹當局首度承認有以色列官員到訪。

以色列外交部聲明提到：「在這趟取得美國同意的訪問期間，各方敲定了協議文本。」

聲明表示：「簽署儀式預期在蘇丹將政權轉移至文人政府後舉行，成立文人政府是蘇丹轉型進程的一環。」

參加以色列代表團的外交部發言人海亞特（Lior Haiat）告訴路透社：「我們當然期盼簽署這項協議，接著在以色列和蘇丹派駐雙方外交代表。」

執政的蘇丹主權委員會（Sovereign Council）首長柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）辦公室表示，柯恩與柏罕討論了深化兩國在安全和軍事上的合作，此外還包括農業、能源、衛生、水資源和教育等方面。

蘇丹軍方自2021年10月政變後掌權，但表態有意透過現行談判，將政權移轉給文人政府。一般認為，蘇丹軍方帶領國家與以色列建立關係。

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