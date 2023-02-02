動物園前園長被控下令私宰侏儒山羊 還煮了當「派對佳餚」端上桌

墨西哥當局指控南部一間動物園的前園長殺掉了園內4隻侏儒山羊，並在聖誕期間的派對把牠們當成佳餚端上桌。資料照片。（路透 / Sipa USA）

美聯社報導，墨西哥 當局指控南部一間動物園 的前園長下令殺掉了園內4隻侏儒山羊（Pygmy goats），並在聖誕期間的派對把牠們當成佳餚端上桌。

根據報導，奇爾潘辛戈市（Chilpancingo）當地動物園的一隻鹿死亡之後，身為園長的納瓦（José Rubén Nava）於1月12日遭到撤換。但官員在1月31日表示，調查發現園內一些動物據稱已經根據他的命令出售、交易或吃掉。

不過，格雷羅州（Guerrero）環境部的野生動物主管古特雷斯（Fernando Ruiz Gutiérrez）提出了最驚人的指控，稱納瓦讓園內4隻公的侏儒山羊被殺，並為年終派對進行烹調，「這4隻動物於動物園房舍屠宰與烹調，並成為年終派對的食物。因為這些動物並不適合人類食用，這讓吃下肚的人們健康處於危險之中。

格雷羅州環境部表示，該動物園的鹿跟瓦圖西長角牛（Watusi cattle）也被交易給私人，並沒有進行適當的核算。納瓦還據稱用斑馬換取了一些修復動物園周圍事物所需的工具，但檢查行動並沒有找到任何此類工具。

目前尚不確定納瓦是否已經在本案被正式起訴，也不清楚他是否雇用了律師。