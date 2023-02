小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

CNN與耶路撒冷郵報報導,以色列 台拉維夫的本古里安機場 日前發生一對持比利 時護照的夫妻打算離境,但當他們發現自己沒有為小孩買機票時,竟把嬰兒直接留在報到櫃台,隨即遭到警方拘留。

根據報導與瑞安航空(Ryanair)發言人電郵,事件發生在1月31日。這對夫妻要飛往比利時布魯塞爾,當時正帶著嬰兒辦理報到手續,卻沒有為自己的小孩買機票,據報還拒絕出錢單獨購買另一張機票,之後竟然「前往安檢處,把嬰兒留在了櫃檯」。

從社群媒體流傳的影像可見,有著小嬰兒躺著的嬰兒車就停在報到櫃檯旁的輸送帶上。瑞安航空櫃檯的經理向以媒「N12」表示,大家都很震驚,「我們從來沒看過這種事情,我們簡直不敢相信我們看到的狀況」。

瑞安航空發言人在電郵告訴CNN,本古里安機場的櫃台劃位人員連繫了機場安檢處,警方隨即把他們帶回,「此事現在讓當地警方處理」。據報安檢處的工作人員拒絕讓這對夫妻通過,迫使他們回頭去接自己的小孩,隨後致電警方。警方來到第一航廈,迅速將兩人拘捕跟帶去偵訊。

以色列機場管理局(Israel Airports Authority)向媒體證實了這起事件,解釋當時的狀況是這對夫妻遲到,在報到櫃台關閉後才抵達本古里安機場第一航廈,他們想要去處理安檢,「留下有著嬰兒的嬰兒座椅,跑向第一航廈的安檢處以嘗試抵達航班的登機門」。

Parents with #Belgian passports wanted to board a flight from #TelAviv to #Brussels They #abandoned their #child at the check-in desk and attempted to pass security #Airport staff forced them to collect their #baby and called #police to arrest the pair pic.twitter.com/Fu7tsGTwpd