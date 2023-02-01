小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機
CNN與耶路撒冷郵報報導，以色列台拉維夫的本古里安機場日前發生一對持比利時護照的夫妻打算離境，但當他們發現自己沒有為小孩買機票時，竟把嬰兒直接留在報到櫃台，隨即遭到警方拘留。
根據報導與瑞安航空（Ryanair）發言人電郵，事件發生在1月31日。這對夫妻要飛往比利時布魯塞爾，當時正帶著嬰兒辦理報到手續，卻沒有為自己的小孩買機票，據報還拒絕出錢單獨購買另一張機票，之後竟然「前往安檢處，把嬰兒留在了櫃檯」。
從社群媒體流傳的影像可見，有著小嬰兒躺著的嬰兒車就停在報到櫃檯旁的輸送帶上。瑞安航空櫃檯的經理向以媒「N12」表示，大家都很震驚，「我們從來沒看過這種事情，我們簡直不敢相信我們看到的狀況」。
瑞安航空發言人在電郵告訴CNN，本古里安機場的櫃台劃位人員連繫了機場安檢處，警方隨即把他們帶回，「此事現在讓當地警方處理」。據報安檢處的工作人員拒絕讓這對夫妻通過，迫使他們回頭去接自己的小孩，隨後致電警方。警方來到第一航廈，迅速將兩人拘捕跟帶去偵訊。
以色列機場管理局（Israel Airports Authority）向媒體證實了這起事件，解釋當時的狀況是這對夫妻遲到，在報到櫃台關閉後才抵達本古里安機場第一航廈，他們想要去處理安檢，「留下有著嬰兒的嬰兒座椅，跑向第一航廈的安檢處以嘗試抵達航班的登機門」。
Parents with #Belgian passports wanted to board a flight from #TelAviv to #Brussels They #abandoned their #child at the check-in desk and attempted to pass security #Airport staff forced them to collect their #baby and called #police to arrest the pair pic.twitter.com/Fu7tsGTwpd— Brandi Worlds News (@BrandiSaari) February 2, 2023
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