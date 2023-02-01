我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟走勢「軟著陸派」贏？克魯曼認失算：「滯脹派」快輸了

EzriCare人工淚液染菌？11州1死3失明 CDC警告勿用

小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

編譯周辰陽／即時報導
以色列的本古里安機場日前發生一對持比利時護照的夫妻打算離境，但當他們發現自己沒有為小孩買機票時，竟把嬰兒直接留在報到櫃台，隨即遭到警方拘留。(影片截圖)
以色列的本古里安機場日前發生一對持比利時護照的夫妻打算離境，但當他們發現自己沒有為小孩買機票時，竟把嬰兒直接留在報到櫃台，隨即遭到警方拘留。(影片截圖)

CNN與耶路撒冷郵報報導，以色列台拉維夫的本古里安機場日前發生一對持比利時護照的夫妻打算離境，但當他們發現自己沒有為小孩買機票時，竟把嬰兒直接留在報到櫃台，隨即遭到警方拘留。

根據報導與瑞安航空（Ryanair）發言人電郵，事件發生在1月31日。這對夫妻要飛往比利時布魯塞爾，當時正帶著嬰兒辦理報到手續，卻沒有為自己的小孩買機票，據報還拒絕出錢單獨購買另一張機票，之後竟然「前往安檢處，把嬰兒留在了櫃檯」。

從社群媒體流傳的影像可見，有著小嬰兒躺著的嬰兒車就停在報到櫃檯旁的輸送帶上。瑞安航空櫃檯的經理向以媒「N12」表示，大家都很震驚，「我們從來沒看過這種事情，我們簡直不敢相信我們看到的狀況」。

瑞安航空發言人在電郵告訴CNN，本古里安機場的櫃台劃位人員連繫了機場安檢處，警方隨即把他們帶回，「此事現在讓當地警方處理」。據報安檢處的工作人員拒絕讓這對夫妻通過，迫使他們回頭去接自己的小孩，隨後致電警方。警方來到第一航廈，迅速將兩人拘捕跟帶去偵訊。

以色列機場管理局（Israel Airports Authority）向媒體證實了這起事件，解釋當時的狀況是這對夫妻遲到，在報到櫃台關閉後才抵達本古里安機場第一航廈，他們想要去處理安檢，「留下有著嬰兒的嬰兒座椅，跑向第一航廈的安檢處以嘗試抵達航班的登機門」。

機場 比利 以色列

上一則

開戰周年 烏克蘭國防部長警告：俄國擬2月24日大舉進攻

下一則

「俄烏戰對習近平是預演」前英相強生鼓吹續援烏抗俄

延伸閱讀

布林肯抵中東行第2站以色列 為調停以巴衝突努力

布林肯抵中東行第2站以色列 為調停以巴衝突努力
巴人恐攻後 以色列准平民更易擁槍 布林肯出訪尋緩和

巴人恐攻後 以色列准平民更易擁槍 布林肯出訪尋緩和
紐西蘭奧克蘭創紀錄暴雨 至少2死、千名旅客受困機場

紐西蘭奧克蘭創紀錄暴雨 至少2死、千名旅客受困機場
羅馬費烏米奇諾機場 再獲世界5星評比殊榮

羅馬費烏米奇諾機場 再獲世界5星評比殊榮

熱門新聞

印度塔新航空發生義大利籍女子在機上脫衣鬧事。（路透）

「堅持要換位到商務艙」義女子脫衣半裸大鬧印度航班

2023-01-31 03:20
查理(左)與卡蜜拉今年還有加冕大典這件重要的事待辦。(路透資料照)

該不該邀哈利、梅根去查理加冕禮？英民眾反應好意外

2023-01-29 15:08
烏克蘭軍人23日在東部鹽礦城鎮蘇勒答爾。路透

烏克蘭首度證實 烏東鹽礦重鎮蘇勒答爾宣告淪陷

2023-01-25 11:07
南韓空軍主力戰機KF-16。（美聯社）

這下尷尬了 防長奧斯丁訪南韓 KF-16戰機誤射誘彈「送行」

2023-02-01 08:51
凱特在最新民調中成為美國人最喜愛的英皇室成員。（美聯社）

抱怨愈多愈有反效果？哈利、梅根美國人氣不及凱特

2023-01-31 08:54
一輛載有60名乘客的巴士在祕魯國西北部皮烏拉省（Piura province）墜入懸崖，這起意外事件造成至少24人身亡。美聯社

至少24死 祕魯60人大巴「魔鬼彎」墜崖 數人被拋出車外

2023-01-28 16:22

超人氣

更多 >
免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券
好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到

好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到
全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？

全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？
女博士失聯數月 中國家人急尋差點報警

女博士失聯數月 中國家人急尋差點報警
江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡