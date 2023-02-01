小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

以色列的本古里安機場日前發生一對持比利時護照的夫妻打算離境，但當他們發現自己沒有為小孩買機票時，竟把嬰兒直接留在報到櫃台，隨即遭到警方拘留。(影片截圖)

CNN與耶路撒冷郵報報導，以色列 台拉維夫的本古里安機場 日前發生一對持比利 時護照的夫妻打算離境，但當他們發現自己沒有為小孩買機票時，竟把嬰兒直接留在報到櫃台，隨即遭到警方拘留。

根據報導與瑞安航空（Ryanair）發言人電郵，事件發生在1月31日。這對夫妻要飛往比利時布魯塞爾，當時正帶著嬰兒辦理報到手續，卻沒有為自己的小孩買機票，據報還拒絕出錢單獨購買另一張機票，之後竟然「前往安檢處，把嬰兒留在了櫃檯」。

從社群媒體流傳的影像可見，有著小嬰兒躺著的嬰兒車就停在報到櫃檯旁的輸送帶上。瑞安航空櫃檯的經理向以媒「N12」表示，大家都很震驚，「我們從來沒看過這種事情，我們簡直不敢相信我們看到的狀況」。

瑞安航空發言人在電郵告訴CNN，本古里安機場的櫃台劃位人員連繫了機場安檢處，警方隨即把他們帶回，「此事現在讓當地警方處理」。據報安檢處的工作人員拒絕讓這對夫妻通過，迫使他們回頭去接自己的小孩，隨後致電警方。警方來到第一航廈，迅速將兩人拘捕跟帶去偵訊。

以色列機場管理局（Israel Airports Authority）向媒體證實了這起事件，解釋當時的狀況是這對夫妻遲到，在報到櫃台關閉後才抵達本古里安機場第一航廈，他們想要去處理安檢，「留下有著嬰兒的嬰兒座椅，跑向第一航廈的安檢處以嘗試抵達航班的登機門」。