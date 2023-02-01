普亭沒瘋 法國前總統歐蘭德稱他是「極端理性」的領導人

法國前總統歐蘭德（左）與俄羅斯總統普亭，攝於2015年。資料照片。（路透）

法國前總統歐蘭德（François Hollande）接受POLITICO專訪時表示，俄羅斯總統普亭 是一位「極端理性」的領導人，正在賭西方國家將厭倦支持烏克蘭 ，並同意通過談判達成結束將有利於俄方的衝突。

歐蘭德於2012至2017年任職法國總統，對普亭有著豐富的第一手經驗。在莫斯科2014年兼併克里米亞與支持頓巴斯地區的親俄分離分子後，他跟德國前總理梅克爾 一起依據所謂的諾曼底模式（Normandy format）領導了歐俄談判。

不過，歐蘭德在他位於巴黎的辦公室受訪時指出，這些對話的努力經證明徒勞無功，暴露出普亭是個只懂得實力的領導人，並質疑起所有往後的會談嘗試。當記者問到普亭是否會尋求把衝突擴大到烏克蘭以外時，歐蘭德稱普亭是「一個極端理性的人物，或一個理性極端的人物，悉隨尊便」。

歐蘭德認為，普亭有他自己的論據，在這一框架內準備好使用武力，「他只能理解我們可以對抗他的力量對比（[power] dynamic）」，又指普亭將尋求「鞏固他的戰果以穩定衝突，希望輿論會感到疲倦，而且歐洲人將害怕升級，以便在那個階段提出談判的前景」。

但歐蘭德認為，這次調停的工作有可能落到土耳其或中國，「這不會讓任何人放心」。