普亭沒瘋 法國前總統歐蘭德稱他是「極端理性」的領導人

法國前總統歐蘭德(François Hollande)接受POLITICO專訪時表示,俄羅斯總統普亭 是一位「極端理性」的領導人,正在賭西方國家將厭倦支持烏克蘭 ,並同意通過談判達成結束將有利於俄方的衝突。

歐蘭德於2012至2017年任職法國總統,對普亭有著豐富的第一手經驗。在莫斯科2014年兼併克里米亞與支持頓巴斯地區的親俄分離分子後,他跟德國前總理梅克爾 一起依據所謂的諾曼底模式(Normandy format)領導了歐俄談判。

不過,歐蘭德在他位於巴黎的辦公室受訪時指出,這些對話的努力經證明徒勞無功,暴露出普亭是個只懂得實力的領導人,並質疑起所有往後的會談嘗試。當記者問到普亭是否會尋求把衝突擴大到烏克蘭以外時,歐蘭德稱普亭是「一個極端理性的人物,或一個理性極端的人物,悉隨尊便」。

歐蘭德認為,普亭有他自己的論據,在這一框架內準備好使用武力,「他只能理解我們可以對抗他的力量對比([power] dynamic)」,又指普亭將尋求「鞏固他的戰果以穩定衝突,希望輿論會感到疲倦,而且歐洲人將害怕升級,以便在那個階段提出談判的前景」。

但歐蘭德認為,這次調停的工作有可能落到土耳其或中國,「這不會讓任何人放心」。

François Hollande told me Putin is a “radically rational” leader waiting for the West to tire of helping Ukraine.



He also cautioned eastern EU states to hedge bets on the US as future leaders may not cherish the transatlantic alliance as much as Bidenhttps://t.co/xdtZcYnGtz