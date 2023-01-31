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紅十字會：所有國家未準備好因應未來疫情

編譯中心／綜合30日電
紅十字會與紅新月會國際聯合會警告「下一場疫情可能即將來襲」，而全世界都尚未做好準備。 （Getty Images）
紅十字會與紅新月會國際聯合會警告「下一場疫情可能即將來襲」，而全世界都尚未做好準備。 （Getty Images）

紅十字會與紅新月會國際聯合會在30日發表的報告中說，全球「尚未準備好」因應未來疫情，「這很危險」，呼籲各國在年底前更新整備計畫。

路透報導，紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）在2022年全球災難報告（World Disasters Report 2022）中說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）造成的死亡人數比史上任何地震、乾旱或颶風還多，「但各國仍未準備好因應未來疫情，這很危險」。

IFRC秘書長恰帕蓋恩（Jagan Chapagain）說：「下一場疫情可能即將來襲。如果從COVID-19汲取的經驗無法加快我們準備的步伐，那什麼可以？」IFRC是全球最大的災難因應網絡。

「經歷糟糕的3年後，我們已經無法為持續缺乏準備找藉口。」

這份報告提到，各國應檢視他們的立法，以確保在2023年底前符合疫情整備計畫，並在明年通過新的條約與修正過的國際衛生條例（International Health Regulations），投注更多心力在地方社會的整備因應上。

這份報告也建議各國將國內衛生資金提高到占國內生產毛額（GDP）的1%，並把每年的全球衛生資金提高至少150億美元，恰帕蓋恩稱這是「很好的投資」。

他說：「重要的是，必須要有致力採取行動的政治意志。如果有政治意志的話，就有可能實現目標。」

疫情 投資 2023

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