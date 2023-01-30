深化盧森堡與台關係 駐歐盟代表陳立國看好金融科技

台灣駐歐盟代表陳立國（右）除了分享過去一年台海情勢緊張下，台灣政府如何沉著應對，也對盧森堡力拚數位經濟成為國際亮點印象深刻。（駐歐盟代表處提供）

盧森堡親台民間組織「盧華友協」每年舉辦春節聚餐，上任3個月的駐歐盟 兼駐比利 時代表陳立國今年首次受邀與會，他觀察盧森堡全力發展數位經濟，認為金融科技（fintech）是值得雙方深化合作的領域。

1988年成立的盧華友協（Association Luxembourg-Taiwan ROC）是盧森堡重要親台組織，目前登記約200名的會員涵蓋歐洲議會議員、盧森堡國會議員、學術及經濟等各界人士。現任會長柏納（Yves Berna）是高中的中文教師，致力推動台灣與盧森堡高中教育合作。

台灣對盧森堡的外交事務現由駐歐盟兼駐比利時代表處兼轄，去年10月上任的代表陳立國藉29日盧華友協春節聚會與盧森堡友台人士交流。他除了分享過去一年台海情勢緊張下，台灣政府如何沉著應對，也對盧森堡力拚數位經濟成為國際亮點印象深刻。

盧森堡人口僅60多萬，卻是知名國際金融中心，台灣華碩、中鋼、台達電、國泰金及富邦金等多家企業都在此發行全球存託憑証（GDRs）。此外，數位創新也是該國重點，例如2017年愛沙尼亞與盧森堡簽署協定，將全球首創的數位資料大使館（data embassy）設在盧森堡，由這個歐陸中心的中立小國保存、維護愛沙尼亞從戶籍、稅務、商業登記到社會保險的資料。

結合數位與金融兩項特長，陳立國告訴中央社記者，台灣與盧森堡在金融科技領域有合作機會。2021年兩國銀行業者就召開了首次金融合作視訊會議，討論金融產業因應全球疫情 和綠色債券等議題。

盧華友協對促進盧森堡與台灣的社會、經濟及文化交流扮演重要角色，為慶祝該協會成立35週年，代表處與該協會2月將在盧森堡共同舉辦台灣音樂會。