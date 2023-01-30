我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警察城抗議延燒 喬州州長坎普宣布進入緊急狀態

拜登政府傳考慮全面掐斷美國企業對華為供貨

深化盧森堡與台關係 駐歐盟代表陳立國看好金融科技

中央社／布魯塞爾30日專電
台灣駐歐盟代表陳立國（右）除了分享過去一年台海情勢緊張下，台灣政府如何沉著應對，也對盧森堡力拚數位經濟成為國際亮點印象深刻。（駐歐盟代表處提供）
台灣駐歐盟代表陳立國（右）除了分享過去一年台海情勢緊張下，台灣政府如何沉著應對，也對盧森堡力拚數位經濟成為國際亮點印象深刻。（駐歐盟代表處提供）

盧森堡親台民間組織「盧華友協」每年舉辦春節聚餐，上任3個月的駐歐盟兼駐比利時代表陳立國今年首次受邀與會，他觀察盧森堡全力發展數位經濟，認為金融科技（fintech）是值得雙方深化合作的領域。

1988年成立的盧華友協（Association Luxembourg-Taiwan ROC）是盧森堡重要親台組織，目前登記約200名的會員涵蓋歐洲議會議員、盧森堡國會議員、學術及經濟等各界人士。現任會長柏納（Yves Berna）是高中的中文教師，致力推動台灣與盧森堡高中教育合作。

台灣對盧森堡的外交事務現由駐歐盟兼駐比利時代表處兼轄，去年10月上任的代表陳立國藉29日盧華友協春節聚會與盧森堡友台人士交流。他除了分享過去一年台海情勢緊張下，台灣政府如何沉著應對，也對盧森堡力拚數位經濟成為國際亮點印象深刻。

盧森堡人口僅60多萬，卻是知名國際金融中心，台灣華碩、中鋼、台達電、國泰金及富邦金等多家企業都在此發行全球存託憑証（GDRs）。此外，數位創新也是該國重點，例如2017年愛沙尼亞與盧森堡簽署協定，將全球首創的數位資料大使館（data embassy）設在盧森堡，由這個歐陸中心的中立小國保存、維護愛沙尼亞從戶籍、稅務、商業登記到社會保險的資料。

結合數位與金融兩項特長，陳立國告訴中央社記者，台灣與盧森堡在金融科技領域有合作機會。2021年兩國銀行業者就召開了首次金融合作視訊會議，討論金融產業因應全球疫情和綠色債券等議題。

盧華友協對促進盧森堡與台灣的社會、經濟及文化交流扮演重要角色，為慶祝該協會成立35週年，代表處與該協會2月將在盧森堡共同舉辦台灣音樂會。

歐盟 比利 疫情

上一則

土耳其可能發生恐攻 美國4天內2度發出警示

下一則

法澳2+2聯合聲明 反中威脅挺台論述升級

延伸閱讀

長沙天儀公司回應美制裁：與相關俄公司無業務往來

長沙天儀公司回應美制裁：與相關俄公司無業務往來
真的糗…會談「國旗掛反」 比利時總理向荷蘭致歉

真的糗…會談「國旗掛反」 比利時總理向荷蘭致歉
會談竟掛反國旗惹議 比利時總理推文致歉荷蘭總理

會談竟掛反國旗惹議 比利時總理推文致歉荷蘭總理
范冰冰 淪金酸莓最爛演員 在歐美發展不被看好

范冰冰 淪金酸莓最爛演員 在歐美發展不被看好

熱門新聞

烏克蘭國防部副部長沙波瓦洛夫請辭下台。(美聯社)

貪腐醜聞恐動搖西方支持 烏克蘭官員大幅異動

2023-01-24 10:09
位於德國工業心臟地帶的杜伊斯堡一度因中國將當地規畫為一帶一路倡議的歐洲樞紐，而使物流業欣欣向榮，如今受俄烏戰爭以及德、中關係逆轉影響，已流於曇花一現。圖為在杜伊斯堡，一台貨櫃起重機正在堆放貨櫃。歐新社

俄烏戰爭和德中關係生變 杜伊斯堡一帶一路夢想落空

2023-01-24 11:08
烏克蘭軍人23日在東部鹽礦城鎮蘇勒答爾。路透

烏克蘭首度證實 烏東鹽礦重鎮蘇勒答爾宣告淪陷

2023-01-25 11:07
查理(左)與卡蜜拉今年還有加冕大典這件重要的事待辦。(路透資料照)

該不該邀哈利、梅根去查理加冕禮？英民眾反應好意外

2023-01-29 15:08
「末日鐘」更新指針位置，距離午夜僅剩90秒，是歷史上最接近午夜的時刻。（路透）

離毀滅剩90秒 俄烏戰撥快「末日鐘」 史上最接近人類滅亡

2023-01-24 22:18
一輛載有60名乘客的巴士在祕魯國西北部皮烏拉省（Piura province）墜入懸崖，這起意外事件造成至少24人身亡。美聯社

至少24死 祕魯60人大巴「魔鬼彎」墜崖 數人被拋出車外

2023-01-28 16:22

超人氣

更多 >
WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到

WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到
薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅

薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅
懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳

懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳
江西學生胡鑫宇家屬：遺體在儲糧倉庫被找到 幾乎成骸骨

江西學生胡鑫宇家屬：遺體在儲糧倉庫被找到 幾乎成骸骨
整型成癮？「最美脫北女孩」8年後變這樣 網驚：完全認不出來

整型成癮？「最美脫北女孩」8年後變這樣 網驚：完全認不出來