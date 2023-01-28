埃及出土最古老木乃伊 距今4300年全身蓋金箔

埃及考古團隊挖掘出一具4300年前的木乃伊，有望成為最古老、最完整的木乃伊。(Getty Images)

埃及一個考古隊在首都開羅以南約30公里處發現一具「金箔覆蓋的木乃伊」，距今約4300年歷史，可能是迄今出土最古老和最完整的木乃伊。媒體形容這是當地近年最重大的考古發現。

英國 BBC報導，這具木乃伊名叫伊赫卡謝佩斯（Hekashepes），被認為是埃及有史以來發現「最古老、最完整的非皇室木乃伊之一」，它是在埃及知名墓地薩卡拉（Saqqara）以南一個墓地的15公尺深的豎井底部發現，同一處還發現另外3個墳墓。據悉，其中一座墳墓屬於一位「祕密守護者」。

此次出土的最大木乃伊據說名叫庫努傑德（Khnumdjedef），他是一名牧師、監察員和貴族監督員，另一個木乃伊則是一位叫梅里（Meri）的高級宮廷官員、被授予「祕密守護者」的稱號，使其能夠執行特殊宗教儀式。最後一座墳墓則屬於一位名叫菲泰克（Fetek）的法官和作家，此外還發現一系列被認為是該地區有史以來最大的雕像。

埃及前文物部長、考古學家哈瓦斯（Zahi Hawas）指出「所有的發現都可以追溯到公元前25世紀至22世紀左右」。薩卡拉已有3000多年歷史，是聯合國 教科文組織指定的世界遺產、更是超過10座金字塔的所在地。