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埃及出土最古老木乃伊 距今4300年全身蓋金箔

編譯張君堯╱綜合27日電
埃及考古團隊挖掘出一具4300年前的木乃伊，有望成為最古老、最完整的木乃伊。(Getty Images)
埃及考古團隊挖掘出一具4300年前的木乃伊，有望成為最古老、最完整的木乃伊。(Getty Images)

埃及一個考古隊在首都開羅以南約30公里處發現一具「金箔覆蓋的木乃伊」，距今約4300年歷史，可能是迄今出土最古老和最完整的木乃伊。媒體形容這是當地近年最重大的考古發現。

英國BBC報導，這具木乃伊名叫伊赫卡謝佩斯（Hekashepes），被認為是埃及有史以來發現「最古老、最完整的非皇室木乃伊之一」，它是在埃及知名墓地薩卡拉（Saqqara）以南一個墓地的15公尺深的豎井底部發現，同一處還發現另外3個墳墓。據悉，其中一座墳墓屬於一位「祕密守護者」。

此次出土的最大木乃伊據說名叫庫努傑德（Khnumdjedef），他是一名牧師、監察員和貴族監督員，另一個木乃伊則是一位叫梅里（Meri）的高級宮廷官員、被授予「祕密守護者」的稱號，使其能夠執行特殊宗教儀式。最後一座墳墓則屬於一位名叫菲泰克（Fetek）的法官和作家，此外還發現一系列被認為是該地區有史以來最大的雕像。

埃及前文物部長、考古學家哈瓦斯（Zahi Hawas）指出「所有的發現都可以追溯到公元前25世紀至22世紀左右」。薩卡拉已有3000多年歷史，是聯合國教科文組織指定的世界遺產、更是超過10座金字塔的所在地。

作為振興旅遊業的一部分，埃及近年來公布許多重大考古發現，政府希望其原定於今年開放的大埃及博物館每年能吸引3000萬遊客，但也有批評者指責埃及政府為了吸引更多遊客而將吸引媒體的發現置於學術研究之上。

考古團隊在埃及開羅的撒卡拉墓地，挖掘出一具被金箔覆蓋的木乃伊。（取材自臉書）
考古團隊在埃及開羅的撒卡拉墓地，挖掘出一具被金箔覆蓋的木乃伊。（取材自臉書）

博物館 英國 聯合國

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