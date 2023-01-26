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末日鐘距午夜剩90秒…史上最接近人類滅亡

編譯中心／綜合25日電
原子能科學家24日將象徵性的「末日鐘」調到距午夜剩90秒，是史上最接近午夜的時刻。（美聯社）
原子能科學家24日將象徵性的「末日鐘」調到距午夜剩90秒，是史上最接近午夜的時刻。（美聯社）

原子能科學家24日將象徵性的「末日鐘」（Doomsday Clock）調到距午夜剩90秒，是史上最接近午夜的時刻，稱俄羅斯入侵烏克蘭加劇核戰、疾病和氣候波動的威脅，使人類面臨更大的滅亡風險。

綜合路透和法新社報導，總部在芝加哥的非營利組織原子科學家公報（Bulletin of the Atomic Scientists）設立「末日鐘」，顯示全球離世界末日有多近，2023年將「時間」調整至距離午夜只剩90秒，比過去3年快了10秒。

根據原子科學家公報形容，末日鐘「象徵著人類有多接近自我毀滅」。末日鐘當初推出時，被設定在距離午夜還有7分鐘位置，時鐘的指針位置每年由這個組織的科學與安全專家委員會，以及包括13位諾貝爾獎得主在內的贊助委員會決定。末日鐘距離毀滅最遠的時間點是在1991年冷戰結束後，當時距離午夜有17分鐘。

原子科學家公報總裁兼執行長布朗生（Rachel Bronson）在華盛頓舉行的記者會表示：「俄羅斯幾乎不加掩飾地威脅要使用核武，提醒世界因意外、故意或誤判而導致衝突升級，是一種可怕的風險。衝突超過任何人控制的可能性仍然很高。」

前聯合國秘書長潘基文也呼籲世界各國領導人採取行動，因這個世界由於新冠疫情、極端天氣事件和「俄羅斯對烏克蘭的殘酷戰爭」而變得更加危險。

原子科學家公報在1945年由參與研發世界上第一批核武的「曼哈頓計畫」（Manhattan Project）科學家，包括愛因斯坦（Albert Einstein）、歐本海默（J Robert Oppenheimer）等人創設，隨後於1947年推出末日鐘，象徵全球對災難的脆弱性。

俄羅斯 烏克蘭 諾貝爾獎

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