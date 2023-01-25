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10年來最強寒流 日本大雪恐釀3死逾300航班停飛

編譯陳曉慈╱即時報導
日本京都一列電車25日因大雪影響供電被迫暫停行駛。（美聯社）
日本京都一列電車25日因大雪影響供電被迫暫停行駛。（美聯社）

日本25日出現入冬最強寒流，各地出現罕見低溫，日本西部與北部沿海地區降下大雪。日本共同社報導，低溫疑似已造成三人身亡，並導致全國陸上交通與航班延遲或取消。日本氣象廳警告，低溫可能持續至26日，東日本與西日本的氣候將持續不穩定，全國民眾應為路面凍結為暴雪與巨浪做好準備。

熊本縣甲佐町出現零下9度的低溫紀錄，東京都中心地區、大阪市和名古屋市的氣溫也都降至0度以下。日本內閣官房長官松野博一在東京記者會上表示，低溫已造成至少1人身亡，另有2起死亡案例正在調查是否由低溫造成。NHK報導，這波寒流可能是10年來最強。

日本航空（Japan Airlines）與全日空航空（All Nippon Airways）表示，因大雪影響，25日已有逾300班機取消。

鐵路方面，24日晚間開始，滋賀縣和京都府JR的普通鐵路就有多輛列車拋錨，讓許多乘客被迫在車上過夜。25日上午，JR西日本鐵道公司宣布約20條路線誤點或取消。另外，高速鐵路與子彈列車服務也都受到影響。京都政府表示，山科站（Yamashina）與京都站各約1700名與2300名乘客遭滯留。

日本長崎縣政府表示，24日晚間約20輛汽車被困在公路上，導致回堵14公里，回堵直至25日清晨才排解。

日本 低溫 汽車

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