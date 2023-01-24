極右政客燒古蘭經 厄多安警告瑞典別指望支持加入北約

瑞典與鄰國芬蘭一起申請加入北約，此舉需要土耳其在內的全體成員國一致批准，近日卻先有庫德族抗議者將土國總統厄多安的人偶倒掛在路燈上，又發生當眾焚燒古蘭經，引來厄多安23日放話警告。（美聯社）

俄羅斯烏克蘭後，瑞典 與鄰國芬蘭就一起申請加入北大西洋公約組織 ，此舉需要全體成員國一致批准，其中就包含了土耳其。但瑞典先是發生庫德族抗議者將土耳其總統厄多安的人偶倒掛在路燈上，近日又有極右政客當眾焚燒古蘭經，引來厄多安23日放話，警告斯德哥爾摩當局不應指望土耳其支持瑞典加入北約 。

BBC與衛報報導，引發爭議的抗議活動發生在21日，地點就在土耳其駐斯德哥爾摩使館的前方，聚集了約1百人和一群記者，還有警方重重戒護。舉辦此次活動的丹麥與瑞典雙重國籍極右政客帕魯丹（Rasmus Paludan）發表了長達一小時的反伊斯蘭與移民演講，隨後就點火燒掉了一本古蘭經。

據報導，帕魯丹舉辦抗議活動事前已經取得當局的批准，但燒古蘭經的行為則否，瑞典政府也對此做出了批評。不過，厄多安在內閣會議後的第一分正式回應表示，「那些允許在我們大使館前方發生這種褻瀆行為的人不能再指望我們支持他們加入北約」。

厄多安接著表示，「如果你們如此熱愛恐怖組織的成員跟伊斯蘭之敵、並保護他們，那我們建議你們尋求他們支持你們的國家安全」。