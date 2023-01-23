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日相岸田擬2月中訪烏 會澤倫斯基

編譯中心／綜合22日電

日本「讀賣新聞」22日披露，首相岸田文雄研擬訪問烏克蘭，並會晤總統澤倫斯基，時間可能在2月中，端視俄烏戰事最新發展做出最後判斷。

日本今年是七大工業國集團（G7）輪值主席國，岸田頻頻出訪，展開「首腦外交」，除藉由親訪烏克蘭展現日方持續支援烏克蘭，日烏兩國領袖屆時還可能發布譴責俄羅斯侵烏的聯合聲明。至少一名日本政府相關人士指稱，岸田可能經由波蘭，循陸路進入基輔，還可能訪視其他遭俄軍攻擊的地區。

「岸澤會」時，鑑於俄方持續威脅在俄烏戰場使用核武，日本身為史上唯一的核武「被爆國」，岸田也希望重申致力「無核武世界」政策的重要性。

岸田日前和澤倫斯基通電話時獲邀訪烏。自俄國去年2月侵烏以來，英國、法國、德國、義大利及加拿大領袖均已訪問基輔，和澤倫斯基舉行領袖會談，因此G7成員國中，目前僅美日領袖尚未親訪基輔，惟美國總統拜登去年12月已在白宮與澤倫斯基晤談。華府曾派國務卿布林肯及國防部長奧斯丁訪烏，會晤澤倫斯基。

日本5月預定在岸田眾議員選區的廣島舉行G7高峰會，俄烏問題預料將是主要議題。

該報導認為，岸田欲藉由親訪向國際社會發出團結挺烏的信號，可望有助這次G7峰會圓滿成功。

另據日本富士新聞網報導，岸田文雄22日在電視節目上表明，待日本央行日本銀行總裁黑田東彥4月8日任期屆滿後，日銀總裁將會換人，至於後繼人選的部分，預計2月向國會提出人事案。

日銀總裁人事案必須經國會行使同意權，岸田說，「等確定人選後將向國會提出」；考量國會日程等因素，預計將在2月向國會提出人事案。

另外，有關日本政府與日銀在前首相安倍晉三執政時所決定的政策協定，岸田被問到是否會進行修正時說，「這要等新任總裁確定後再來談，現在沒有任何決定」。

黑田2013年3月上任至今，已創在任最久的日銀總裁紀錄。他2022年11月在參議院委員會上被問到是否有意續任時說：「就我個人的感想來說，從上任以來到明年4月，兩個任期合計就要滿10年了，個人完全沒有想要再被任命。」

日本 澤倫斯基 G7

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