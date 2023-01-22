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大英博物館把兔年稱為「韓國農曆新年」引發中網友抗議

記者陳言喬／即時報導
大英博物館誤把中國農曆新年稱為「韓國農曆新年」引發中國網友抗議。圖為南韓景福宮，民眾穿著韓服喜迎新年到來。（美聯社）
大英博物館誤把中國農曆新年稱為「韓國農曆新年」引發中國網友抗議。圖為南韓景福宮，民眾穿著韓服喜迎新年到來。（美聯社）

大英博物館近日為宣傳韓國旅遊局舉辦的一活動，在其官方帳號發文慶祝「韓國農曆新年」，被中國網友痛批「博物館不懂歷史」，引發爭議後，大英博物館默默刪除了前述宣傳帖。

觀察者網報導，本月12日，大英博物館發文稱，「和我們一起觀看新羅樂團（主要在英國表演韓國音樂的樂團）的神奇表演，以此來慶祝韓國新年。表演受韓國文化中重要的五方色（白、黑、藍、黃、紅配色方案）啟發，且結合了當代和傳統音樂。活動於當地時間20日下午在大英博物館內舉辦」。

帖文鏈結到了大英博物館官網發佈的一則題為「慶祝韓國新年」的文章。韓國東亞日報稱，該活動由韓國文化體育觀光部贊助，目的是宣傳20日在大英博物館內舉辦的韓國傳統演出。

春節是中國人最隆重的節日，但到了大英博物館的帖子中卻成了韓國春節？帖文發佈後，大英博物館在推特上引發群嘲。有網民提醒「那叫中國春節，根據歷史，該節日起源於中國，什麼韓國春節？」

還有網民調侃，「大英博物館偷文物，韓國偷文化，如此合作看起來真是惺惺相惜」。

引發痛批後，大英博物館默默刪除了原帖文以及官方網站上的宣傳文章，並未就此事做出進一步說明。

大英博物館誤把中國農曆新年稱為「韓國農曆新年」引發中國網友抗議。（取材自大英博物...
大英博物館誤把中國農曆新年稱為「韓國農曆新年」引發中國網友抗議。（取材自大英博物館）

博物館 觀光 民調

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