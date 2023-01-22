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英相蘇納克坐車拍宣傳片 「沒繫安全帶」挨罰

編譯中心／綜合21日電
英國首相蘇納克日前前往蘭開夏郡時，在汽車後座拍攝影片說明政府政策但未繫安全帶，被警方開罰單。（截自影片）
英國首相蘇納克日前前往蘭開夏郡時，在汽車後座拍攝影片說明政府政策但未繫安全帶，被警方開罰單。（截自影片）

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）日前拍社群媒體影片時，未於行駛中的車內繫上安全帶，而被警方罰款。蘇納克社群媒體影片雖然已經下架，但已被政治評論員Femi Oluwole備份上傳到推特

中央社引述法新社報導，該影片是為蘇納克的社群媒體頻道拍攝。片中蘇納克在後座大談刺激經濟成長的政策；這輛車當時正開往英格蘭北部的蘭開夏郡，而他並未繫上安全帶。

首相辦公室表示，影片在19日上傳到社群媒體Instagram後，蘇納克很快就為自己「判斷錯誤」道歉，影片也已下架。

英國蘭開夏郡（Lancashire）警方在推特發布聲明說：「我們今天對一名來自倫敦的42歲男子發出條件式的定額罰款。」代表當事人只須繳交罰款，不必出庭；警方聲明裡未直接提蘇納克的名字。英國首相辦公室在聲明中表示，蘇納克「完全承認這是個錯誤，且已經道歉。他當然會繳交罰款」。

英國廣播公司（BBC）報導，車上乘客未繫安全帶，可罰100英鎊（約124美元）；但如果蘇納克的情況進到法庭，可能要繳交500英鎊（約619美元）罰款。

在英國，蘇納克的交通習慣早已是話題；他的政敵近日批評他多次搭乘私人飛機短途旅行。

這不是蘇納克第一次被警察罰款。他2020年6月擔任財政大臣時，就曾因參加首相官邸派對、違反當時新冠防疫規定而被罰款。

社群媒體 英國 推特

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