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巴西退出反墮胎聯盟宣言 婦女政策變化徵兆

編譯中心／綜合19日電

巴西政府本周宣布退出反對墮胎的「關於婦女健康和強化家庭的日內瓦共識宣言」，顯示總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）政府將脫離極端保守運動，保障婦女權益。

巴西外交部、衛生部、婦女部、人權部和公民事務部發表共同聲明，「日內瓦共識宣言」（Geneva Consensus Declaration）對性和生殖權利以及家庭概念的理解有限，可能影響國家法律針對有關議題的充分實施，包括公保系統「健康唯一制」（SUS）。

巴西政府也通知聯合國拉丁美洲暨加勒比海經濟委員會（CEPAL）和美洲國家組織（OAS）婦女委員會，加入促進性別平等的「聖地牙哥承諾」和「巴拿馬宣言」。

「日內瓦共識宣言」是美國前總統川普（Donald Trump）2020年10月提出的倡議，當時巴西和另外30幾國在虛擬儀式上簽署鞏固國際反墮胎聯盟的宣言，這個保守聯盟尋求各政府在國際機構中就生殖權利、性教育、墮胎合法化和捍衛家庭等議題上行動一致。

巴西利亞大學教授、人類學家馬查多（Lia Zanotta Machado）認為，巴西退出「日內瓦共識宣言」有利於擴大婦女權利。

馬查多說，巴西政府自簽署宣言後通過多項法令阻撓婦女在合法情況下（性侵懷孕、孕婦有死亡危險或胎兒腦畸形）人工流產。

馬查多表示，極右翼正強迫國際機構採取越來越保守的立場，阻礙婦女權利和尊嚴，巴西退出國際反墮胎聯盟意味著在國際組織中的立場發生變化。

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）任內婦女家庭人權部國家家庭署長馬丁斯（Angela Gandra Martins）則認為，巴西退出「日內瓦共識宣言」將損害人權和家庭發展領域的工作。

馬丁斯說，巴西退出將直接影響聯盟推動的項目運作，特別是那些與促進家庭發展和家庭共同責任有關的專案，剝奪婦女在家庭生活各方面的自主權。

巴西民調機構Datafolha去年6月初公布的一項調查顯示，39%的受訪者贊成維持現行墮胎法，26%支持在更多情況下或所有情況下都應允許墮胎。

只有32%受訪者同意巴西應全面禁止墮胎；2018年12月的調查則為41%。

根據國際民調公司易普索集團（Ipsos）2021年的「全球墮胎觀點」（Global Views on Abortion），巴西在27個接受調查國家中，在不贊成墮胎完全合法化的國家中排名第5，31%的受訪巴西人表示贊成墮胎合法化，只要是婦女的願望；其他國家的平均值為46%。

巴西 墮胎 民調

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