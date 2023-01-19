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法國游說無效 澳洲改用美製黑鷹

編譯中心／綜合18日電
澳洲政府證實將向美國購買40架UH-60M黑鷹直升機。（美聯社）
澳洲政府證實將向美國購買40架UH-60M黑鷹直升機。（美聯社）

澳洲政府18日正式公布，將以約28億澳元（約19億美元）的價格向美國購買40架UH-60M黑鷹（Black Hawk）軍用直升機，完成與美國國務院於去年8月簽署的合約。 

路透報導，洛克希德馬丁公司（LMT）生產的40架黑鷹直升機，將取代澳洲陸軍現役的法製MRH-90太攀蛇（Taipan）直升機編隊，太攀蛇直升機多年來的維護問題一直困擾著澳洲國防部；黑鷹直升機預計今年就會開始交付。

澳洲18日宣布淘汰太攀蛇軍用直升機機隊，即便巴黎當局竭力遊說，試圖在最後一刻說服坎培拉當局保留這份合約。

中央社引述法新社報導，澳法兩國之間的信任2021年跌入谷底，導火線就是澳洲前保守派政府突然撕毀與法國海軍船舶集團（Naval Group）一紙價值900億澳元（約6225億美元）的潛艦合約，轉而向美國以及英國購買核動力潛艦。

爭議最激烈時，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）曾指控澳洲時任總理莫里森（Scott Morrison）在這起合約上撒謊，更一氣之下召回駐澳大使。

澳洲國防部長的馬勒斯（Richard Marles）表示，太攀蛇直升機將由美製黑鷹（Black Hawks）直升機取代。

他表示，他有信心這不會破壞澳法之間已回歸正常的雙邊關係，「我們深信，澳洲與法國重新建立的關係不會因此中斷。」

法國政府擁有太攀蛇直升機製造商空中巴士（Airbus）不少的持股，過去以來一直敦促澳洲保留機隊中的40架大攀蛇直升機。

但馬勒斯說這些直升機昂貴的維修讓他們深受其擾，「多年來，大攀蛇的維修問題和零件取得都讓我們很辛苦」，「我們無法從大攀蛇取得所需的飛行時數。我們有信心黑鷹辦得到。」

澳洲 國防部 國務院

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