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巴黎共享電動滑板車亂象多 市民投票決定存廢

編譯中心／綜合16日電
巴黎共享電動滑板車亂象多惹議；圖為一名男子騎著共享電動滑板車穿著巴黎街頭。（路透資料照片）
巴黎共享電動滑板車亂象多惹議；圖為一名男子騎著共享電動滑板車穿著巴黎街頭。（路透資料照片）

共享電動滑板車雖方便，但與人爭道、不守規則與隨處丟放等亂象，讓巴黎市府忍無可忍。面對輿論與執政團隊兩極意見，市長伊達戈宣布，將發起市民投票決定共享滑板車市場的存廢命運。

經過幾個月的猶豫後，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）14日在巴黎人報（Le Parisine）獨家專訪中宣布，將把隨租隨還電動滑板車的命運交託在巴黎人手中。

一場別開生面的投票即將於4月2日登場，問題很簡單：巴黎是否應該要繼續流動式（free-floating）電動滑板車的共享服務。

這次投票將不只是網路意見調查，依照目前規畫，市政府將邀請巴黎市民至各地投票所投下神聖一票，以決定電動滑板車共享服務在巴黎的存廢，登記在冊的選民皆有資格投票。

自2020年10月巴黎開放電動滑板車共享服務後，便在輿論與政治階層中引起兩極反應，其中為人詬病的，就是造成各種意外事故，據法媒報導，自2019年起，滑板車事故數量增加了189%；不少人認為它「太危險」且「規範不足」。

巴黎市民尚-皮耶（Jean-Pierre）毫不遲疑地向巴黎人報表達自己堅決反對的態度，說滑板使用者常不遵守用路法規，與行人爭道。

50歲的家庭主婦瓦萊麗（Valerie）表示很高興能投票決定居住城市的事務，但也很猶豫，還沒決定要投是或否，「滑板車亂騎很危險，但同時也覺得它既方便又安靜」。

原是鐵馬族的大學教務人員茱莉（Julie）則告訴記者，自從試騎朋友的滑板車後就再也回不去了，「真的很方便，到哪都可以帶著走」。她對議題情感複雜，感嘆確實有些人不遵守規則，但她也認為投票無法解決問題，「應要進一步規畫如何保護公共空間」。

服務生朱利安（Julien）是支持者，經常下班已沒地鐵，過去一年多使用共享滑板車省下不少叫車的錢，如今剛購入滑板車的他認為終止服務會是個錯誤。

此外，在環保人士看來，滑板車共享對地球的助益其實沒有想像中大。就貝拉德觀察，「轉而使用這些滑板車的不是汽車駕駛，而是行人」。

新聞指出，全巴黎有約1萬5000台隨租隨停的共享電動滑板車。2022年，其使用頻率為每個月40萬人次；旅程趟次在10月時也達到170萬次，年成長71%。

投票 地鐵 民調 汽車

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