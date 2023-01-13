路上很多繃帶男？土耳其低價植髮吸客 2022年百萬人重拾茂密風采

土耳其健康旅遊協會會長泰茲勒11日對國營安納杜魯新聞社指出，去年40億美元的營收中，一半來自植髮服務。（示意圖／Ingimage）

有「植髮之都」美名的伊斯坦堡，常見頭頂有細小紅點、裹著繃帶的男性。西班牙電影「玩命光頭」即以赴土耳其植髮為主軸開展。當地旅遊相關單位表示，去年約100萬人前來植髮，帶來20億美元的收入。

土耳其健康旅遊協會會長泰茲勒（Servet Terziler）11日對國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）指出，去年40億美元的營收 中，一半來自植髮服務。假設平均每名植髮患者帶來2000美元的外匯，「我們可以說2022年有100萬人來到土耳其植髮」。

對於全球數以萬計有意重拾往日風采的男性而言，「去土耳其」已經成為終結禿頭的代名詞，從土耳其城市返回西歐或美國的班機上，常有頭上裹著繃帶、避免與他人眼神接觸的乘客。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）指出，價格實惠、免簽入境及距離西亞、北非和歐洲大部分地區不遠等因素，讓土耳其吸引愈來愈多外國客到當地植髮、美齒或隆鼻。

雖然有專家對土耳其植髮業「不道德的」行銷策略、手術 結果與承諾不符，以及缺乏法律保護消費者權益等抱持疑慮，根據美國醫療旅遊指南「病患無國界」（Patient Beyond Borders，PBB）去年的數據，土耳其仍是全球醫療旅遊十大目的地之一，光是在伊斯坦堡就有600家登記註冊的診所。

土耳其植髮權威齋馬茲（Ekram Caymaz）指出，土國受到外國客青睞的原因之一，是一條龍的植髮服務。例如，大多數診所不會單單只進行手術，而是提供套裝行程，包括航班、接送機、豪華住宿、定期術後護理，甚至都市觀光。

因此對客戶而言，方方面面都有人安排，他們露臉即可。

價格是另一吸引力。齋馬茲收取的植髮費用約4000至6000美元，其他診所的價格可能低至1000多美元，服務品質不一。相比之下，在英國 植髮恐怕要砸3.6萬美元，隆鼻則需約8570美元，還不包括諮詢及術後服務費用。

而在土耳其，隆鼻只要花一半的錢。畢竟土耳其薪資遠低於西歐或美國，而與中東或亞洲其他國家相比，醫療訓練標準相對較高。土國持續性的經濟危機也壓低手術價格，使歐洲人能夠負擔。

手術時間短是土耳其另一個主打的「優勢」，但也是把雙面刃。英國整容公司WeCure執行長艾特肯（Emre Atceken）對中東之眼表示，患者通常渴望儘早完成手術。

他說，在英國進行一項重要手術恐怕得等6個月以上，「如果你去土耳其，平均要（等）2到4個星期」。

此外，土耳其多數診所都提供電話或視訊諮詢，患者無需出國就能就診，決定是否該做手術。不過，一些專家示警，快速且能負擔的手術可能會讓患者日後面臨更多困擾。國際毛髮修復外科學會（ISHRS）表示，在某些情況下，醫生或聲稱曾接受醫學訓練者誤導患者，進行違法手術，導致患者受傷、留疤、掉髮或髮量分布不均。

「泰晤士報」（The Times）去年相關報導指出，國外更便宜的價格及寬鬆醫療法規導致手術失敗。英國毛髮修復外科協會（BAHRS）主席德蘇沙（Christopher D’Souza）則歸咎於土耳其診所「不道德」的行銷策略。

他說，業者的套裝行程通常有天數限制，這會給患者帶來壓力，迫使他們做出決定。「我處理過許多補救案例，患者說，雖然他們在土耳其時感覺有些不對勁，但是已經投入時間及金錢，他們只好說服自己，一切會沒事的。」