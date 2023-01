巴西示威者摧殘無價藝術品 「穆拉托人」畫作被捅7刀

巴西現代主義藝術家卡法甘迪(Di Cavalcanti)的畫作「穆拉托人」(Mulattoes)被示威群眾「捅了7刀」,嚴重毀損。(Getty Images)

巴西 前總統波索納洛 的大批支持者日前衝進政府機關,所到之處一片狼藉,連無價藝術品也不能倖免,有畫作被割破、雕像被噴漆亂塗,法國國王路易十四時期的時鐘也被砸爛。

綜合英國廣播公司(BBC)報導,約1500名波索納洛(Jair Bolsonaro)支持者闖入總統府、最高法院和國會,這些建物出自巴西建築師尼麥爾(Oscar Niemeyer)之手,本身就是現代建築的瑰寶。

這些未來主義建築都以尼麥爾標誌性的曲線為特色,對許多人來說,這些公共建築是聯合國教育、科學及文化組織(UNESCO)1987年將巴西利亞列入世界遺產的原因之一。

每一棟建築內部都充滿珍稀的裝飾、巴西現代藝術家的作品,或其他國家贈與的藝術品。但這些建築的窗戶如今大多都被入侵的暴徒打破。

最高法院前的三權廣場(Square of the Three Powers)豎立著一座名為「正義」(Justice)的花崗岩雕像,是巴西藝術家瑟斯奇亞提(Alfredo Ceschiatti)於1961年所塑。這座雕像高逾3公尺,呈現一名蒙眼女子的坐姿,膝上放著一把劍。 1月8日,這座雕像的胸口被噴漆寫上「你輸了,可憐的傻瓜」。

在極右派前總統波索納洛於選舉中敗給左翼的魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva)後,波索納洛的支持者就質疑電子投票 箱的可靠性,當時最高法院法官巴洛索(Luis Roberto Barroso)對波索納洛支持者說了這句話。

法國國王路易十四(Louis XIV)時代的製鐘大師馬提諾(Balthazar Martinot)所造的精美時鐘被摔在巴西總統府3樓地上,棕色和金色外殼嚴重受損,鐘盤上破了個洞。馬提諾只製作了兩座這樣的時鐘,另一座的尺寸小了一半,目前在巴黎凡爾賽宮展出。

巴西現代主義藝術家卡法甘迪(Di Cavalcanti)的畫作「穆拉托人」(Mulattoes)原本掛在總統府3樓的貴族廳,如今也嚴重毀損。總統府表示,這幅畫被示威群眾「捅了7刀」,「其價值估計在800萬雷亞爾(約150萬美元)」。