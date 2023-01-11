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巴西示威者摧殘無價藝術品 「穆拉托人」畫作被捅7刀

編譯中心／綜合10日電
巴西現代主義藝術家卡法甘迪（Di Cavalcanti）的畫作「穆拉托人」（Mulattoes）被示威群眾「捅了7刀」，嚴重毀損。（Getty Images）
巴西現代主義藝術家卡法甘迪（Di Cavalcanti）的畫作「穆拉托人」（Mulattoes）被示威群眾「捅了7刀」，嚴重毀損。（Getty Images）

巴西前總統波索納洛的大批支持者日前衝進政府機關，所到之處一片狼藉，連無價藝術品也不能倖免，有畫作被割破、雕像被噴漆亂塗，法國國王路易十四時期的時鐘也被砸爛。

綜合英國廣播公司（BBC）報導，約1500名波索納洛（Jair Bolsonaro）支持者闖入總統府、最高法院和國會，這些建物出自巴西建築師尼麥爾（Oscar Niemeyer）之手，本身就是現代建築的瑰寶。

這些未來主義建築都以尼麥爾標誌性的曲線為特色，對許多人來說，這些公共建築是聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）1987年將巴西利亞列入世界遺產的原因之一。

每一棟建築內部都充滿珍稀的裝飾、巴西現代藝術家的作品，或其他國家贈與的藝術品。但這些建築的窗戶如今大多都被入侵的暴徒打破。

最高法院前的三權廣場（Square of the Three Powers）豎立著一座名為「正義」（Justice）的花崗岩雕像，是巴西藝術家瑟斯奇亞提（Alfredo Ceschiatti）於1961年所塑。這座雕像高逾3公尺，呈現一名蒙眼女子的坐姿，膝上放著一把劍。 1月8日，這座雕像的胸口被噴漆寫上「你輸了，可憐的傻瓜」。

在極右派前總統波索納洛於選舉中敗給左翼的魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）後，波索納洛的支持者就質疑電子投票箱的可靠性，當時最高法院法官巴洛索（Luis Roberto Barroso）對波索納洛支持者說了這句話。

法國國王路易十四（Louis XIV）時代的製鐘大師馬提諾（Balthazar Martinot）所造的精美時鐘被摔在巴西總統府3樓地上，棕色和金色外殼嚴重受損，鐘盤上破了個洞。馬提諾只製作了兩座這樣的時鐘，另一座的尺寸小了一半，目前在巴黎凡爾賽宮展出。

巴西現代主義藝術家卡法甘迪（Di Cavalcanti）的畫作「穆拉托人」（Mulattoes）原本掛在總統府3樓的貴族廳，如今也嚴重毀損。總統府表示，這幅畫被示威群眾「捅了7刀」，「其價值估計在800萬雷亞爾（約150萬美元）」。

巴西國家藝術史遺產研究所（Iphan）發布聲明表示，研究所為這些建築遭受的損害「深感痛心」，很快會請專家評估修復需求。

巴西抗議支持者衝進巴西首都的政府大樓，防暴警察站在藝術家瑟斯奇亞提（Alfred...
巴西抗議支持者衝進巴西首都的政府大樓，防暴警察站在藝術家瑟斯奇亞提（Alfredo Ceschiatti）於1961年所塑造、一座名為「正義」（Justice）的花崗岩雕像面前。（歐新社）

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