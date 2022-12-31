翁山蘇姬最終判決出爐 總刑期33年恐牢中度餘生

緬甸軍政府法庭經過18個月審理，30日對前民選政府實質領袖翁山蘇姬被控的其餘5項罪名做出最終判決，共判處7年徒刑，使得總刑期來到33年。（路透）

經過18個月審理，緬甸 前文人政府實質領袖翁山蘇姬 最終判決出爐，軍政府法庭30日以5項貪污罪名加諸7年徒刑；加上此前依14項罪名判處26年刑期，合計總刑期達33年，讓77歲的翁山蘇姬將在牢中度過餘生。

人權組織批評這場審判是騙局。聯合國安全理事會21日通過決議案，要求緬甸軍政府釋放翁山蘇姬和前總統溫敏（Win Myint），這是安理會自軍方政變以來，首次針對緬甸通過的決議案。但是現在看來，緬甸軍政府並不把安理會的要求當一回事。

緬甸軍政府自2021年2月推翻翁山蘇姬政府以來，她一直遭到軟禁，並自去年12月首次遭軍政府法庭定罪以來，陸續又被冠上煽動、貪腐、非法進口對講機、違反「政府機密法」（Official Secrets Act）等罪，目前已因19項指控，被控33年徒刑。

翁山蘇姬目前被囚於緬甸首都奈比多一處監獄 ，軍政府稱獨立法庭對她的審判符合正當程序。消息人士表示，翁山蘇姬身體狀況良好，尚不清楚她將在何處服刑。

人權律師吳基敏（U Kyee Myint）表示，軍政府堅稱對翁山蘇姬的指控非出於政治動機，但軍方長期將她視為威脅，並試圖拉低她在緬甸的影響力。吳基敏說：「只要翁山蘇姬還有聲望，軍方永遠贏不了。這說明了何以要將她長期監禁。」

政治犯援助協會（AAPP）指出，翁山蘇姬是自政變以來遭軍方逮捕的1萬6000多人之一，目前估計還有1萬3000多人被拘。國際危機組織（ICG）緬甸問題高級顧問霍塞（Richard Horsey）說：「就如同政變本身，該政權的目的是讓翁山蘇姬保持沉默，並將她從政壇抹去。」緬甸將於明年底舉行大選，外界認定受軍方支持的民族團結政府（NUG）肯定會贏得選舉。