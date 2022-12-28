集結保守派 尹錫悅特赦李明博 在野黨：法制在哪？

南韓前總統李明博（右二）獲特赦，28日將重獲自由。圖為他2018年5月在首爾中央地方法院出席首次庭審。（美聯社）

南韓 總統尹錫悅27日公布新年特赦名單共1373人，最受矚目的是81歲的前總統李明博。獲特赦者自28日零時起恢復自由，因收賄與盜用公款被判刑17年並罰金130億韓元（約1000萬美元）的李明博，剩下的15年刑期與82億韓元（約700萬美元）罰金一筆勾銷。對此，最大在野黨共同民主黨痛批，這次特赦大舉釋放李明博與朴槿惠政府的積弊勢力，自我否定查弊事蹟，「尹總統強調的法制主義到底是什麼？」

這是尹錫悅就任以來第二度特赦。尹錫悅政府在宣布特赦名單時表示，這次嚴格挑選出許多上次光復節特赦未包含的政界人士及主要公職人員，希望成為國家發展的機會，在新政府上任的第一年年終團結民心，恢復南韓的底蘊。這次特赦名單包含朝野人士，展現「朝野平衡」。

但相關官員堅稱名單是根據「團結與均衡」原則選出，與尹錫悅本人是否曾主導調查沒關係。

前一次特赦以經濟人物為主，包括財閥三星會長李在鎔和樂天會長辛東彬；這次特赦對象則是以政界為主，包括公職人員，並且納入在野的自由派，以示平衡，代表人物是前總統文在寅 的親信慶尚南道前知事金慶洙，他被控2017總統大選期間在入口網站發文帶風向，遭判兩年有期徒刑，原定明年5月出獄，現在被尹錫悅特赦拿來當作朝野和解的樣板，但他遭褫奪的公權要到2027年12月才能恢復。

日本「產經新聞」分析，尹錫悅趁這陣子民調回到4成，釋放李明博，加上去年獲文在寅特赦的朴槿惠，營造保守陣營大集結的氣氛。尹錫悅上台後面臨國會朝小野大局面，施政上綁手綁腳。朴、李陣營當年在總統黨內初選心結至今未消，需要時間磨合，才有機會在2024國會選舉協助尹錫悅贏得國會多數。

南韓當前雖不在選舉時節，但執政黨國民力量高層向媒體提到，支持者可能會想看到李明博與朴槿惠攜手助選。

李明博目前正住院治療，將視身體恢復狀況決定是否出院，出院後可能在位於江南區的自宅繼續治療。朴槿惠2021年底獲特赦後，曾在今年3月總統大選前出院時向現場媒體簡單問候，並在回到大邱自宅後發表對國民談話。

此外，檢方26日批准，朴槿惠閨蜜、「親信干政門」主犯崔順實被臨時釋放，暫停服刑時限為1個月。崔順實現年66歲，已服刑6年零1個月。上個星期，她以需要做脊柱手術為由，申請暫停服刑，獲得檢方批准。