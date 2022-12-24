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挺阿富汗女性上大學 男師生辭職、罷課聲援

編譯中心／綜合23日電
阿富汗女性近日走上喀布爾街頭，要求神學士讓女性重返大學校園。（取材自推特）
阿富汗女性近日走上喀布爾街頭，要求神學士讓女性重返大學校園。（取材自推特）

阿富汗神學士（Taliban，另譯塔利班）政權20日晚突然無限期禁止女生上大學，觸發新一輪維護女權示威，許多大學男教師和男學生以辭職、罷課等方式聲援，沙烏地阿拉伯、土耳其等多個穆斯林國家都譴責神學士的做法。神學士當局則聲稱，大學女生衣著不檢點，違反穆斯林法規，因此決定禁止她們上大學。

明報報導，神學士繼3月關閉女子中學後，20日晚間忽然在沒有公開理由下，不准女生回大學上課；隔天女大生更被拒絕參加期末考試，並被趕出宿舍。有女學生表示，神學士武裝人員持槍指著她們，不准她們回到喀布爾的大學校園。

該命令引發示威，大批女性22日在喀布爾街頭高喊「全民教育」口號。然而神學士士兵拿著棍棒、鞭子毆打示威者，並拘捕5名示威者和兩名記者。

據報導，多家大學也有男性師生參與示威，楠格哈爾大學有數十名男醫科生罷考，坎大哈大學也有男學生罷課聲援女同學。罷教的喀布爾大學男教授瓦爾達克（Obaidullah Wardak）在推特表示，禁止婦女接受教育是「不公正和不道德的」，批評「國家當權者有組織地歧視這個國家無辜而有才華的女孩」。

報導指出，沙烏地阿拉伯、阿聯酋、土耳其、巴基斯坦、印尼、卡達等穆斯林國家，以及伊斯蘭合作組織（OIC），也與歐美多國立場相同，抨擊神學士剝奪女孩受教育的權利，呼籲撤回。美國國務卿布林肯也警告神學士須撤回禁令，否則將付代價。

神學士署理高等教育部長納迪姆（Nida Mohammad Nadim）22日首次回應事件，表示外國不應「干預阿富汗內政」，稱阿富汗女子不宜學習工程和農業等科，並指女學生沒有遵守穆斯林女性衣著的宗教法規，「她們上學穿得像大多數婦女赴婚宴一般」。

神學士 教育部 喀布爾

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