歐洲7.45億人能源危機 各國自尋解方

俄羅斯入侵烏克蘭，點燃了歐洲對俄羅斯能源過度依賴導致的通膨。圖為德國柏林選帝侯大道購物商圈的廣告燈箱。（路透）

俄羅斯在2月24日全面入侵烏克蘭之後，歐盟 國家對俄國 施加經濟制裁，減少或停止進口俄國天然氣和石油，俄國也以能源做為武器，對付力挺烏克蘭的國家。隨著冬季到來，歐盟國家政府與人民準備多年來首次在沒有俄國充足天然氣供暖的情況下度過寒冬，莫斯科則冀望各國對俄烏戰爭的立場因冰雪嚴寒帶來的困境而出現裂痕。

中央社報導，「事情在變好之前會變得更糟，但更糟這部分讓人感受太巨大了。」美國小說家查波斯基（Stephen Chbosky）這句話很適合用來形容今冬，甚至持續到明冬的歐洲能源危機。

它是一場「完美風暴」，匯集歐洲三個脆弱的面向。首先是7.45億歐洲人的生存難關。2月24日俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）揮軍入侵烏克蘭，點燃了歐洲對俄國能源過度依賴導致的通膨。歐元區能源價格漲幅在10月衝上41.9%，整體通膨率升至10.7%，創下1997年匯整數據以來的新高。歐盟統計局（Eurostat）估計全年歐盟通膨率高達9.3%，歐元區則是8.5%，都是史上罕見。

這些數字落在平民身上是負擔不起的開銷。根據匈牙利能源局（MEKH）、奧地利能源局（E-Control）與芬蘭能源顧問公司VaasaETT合作發布的「家戶能源價格指數」（HEPI），歐洲33國（歐盟27成員國加英國、瑞士、挪威、蒙特內哥羅、塞爾維亞和烏克蘭）10月相較，一年前每戶家庭天然氣帳單平均漲了111%，電費則漲69%。

能源成本攪動萬物，從房租到歐洲人的主食麵包都漲價，歐盟統計局追蹤歐盟區平均麵包漲幅從2月的8%跳升到8月的18%。

民生問題讓歐洲許多國家自春天開始就罷工 抗議不斷。路透社（Reuters）匯整英國光是11月就有150所大學的7萬名教職員、護理人員、物流工人和不同鐵路工會發起罷工，希斯羅機場（Heathrow）外包地勤工人打算趁世足賽期間罷工，郵差工會也要自月底開始趁耶誕賀卡熱季發起罷工。

為抗議「生活成本」高升而在11月示威的歐洲國家還包括：比利時全國總工會9日舉行跨行業大罷工，這是6個月來第4場全國性大罷工；法國道達爾（Total）能源旗下工人斷斷續續罷工多日，影響45%煉油產能；德國製造業金屬工人罷工，包括位在漢堡的空中巴士（Airbus）工廠；西班牙馬德里Mayor廣場3日聚集數千人抗議，是該國今年最大規模抗議之一。