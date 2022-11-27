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委內瑞拉政府與反對派達協議 解凍海外資金用於建設

中央社／墨西哥市26日電
委內瑞拉總統馬杜洛。（路透）
委內瑞拉總統馬杜洛。（路透）

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府和反對派今天達成廣泛的社會共識，同意解凍海外資金用於國內建設，美國則以允許大型油商重啟委國營運作為回應。

路透報導，代表們今天在墨西哥的墨西哥市宣布，委內瑞拉政府與反對派請求聯合國管理被凍結在外國銀行的數以十億計美元資金，這筆錢將逐步解凍，對抗委內瑞拉的人道危機。

美國川普政府時代為施壓馬杜洛舉行自由選舉，加強對委內瑞拉制裁後，美國和歐洲銀行凍結這筆資金。

委內瑞拉嚴峻的經濟和政治危機可望因此趨於緩和。

法新社報導，促成談判的挪威特使奈蘭德（Dag Nylander）說：「我們確定了一套屬於委內瑞拉、凍結在全球金融體系的資源，委內瑞拉或許可以動用這些資源。」

雙方代表同意盡一切努力，取得凍結在國際金融體系中的委內瑞拉合法資金，並將其用於社會計畫。協議未具體說明釋出金額，但馬杜洛政府代表團團長羅德里格斯（Jorge Rodriguez）表示，該協議將從超過200億美元的凍結資金中取回30億美元。

這讓雙方長達15個月的僵局隨之落幕，可能緩解委內瑞拉難民潮，甚至影響世界石油市場。會談發起人、墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）說，這份協議代表了「整個拉丁美洲的希望」。

美國財政部表示，今天這份協議顯示委內瑞拉「朝著恢復民主的正確方向邁出重要步伐」，美國財政部並向雪佛龍公司（Chevron Corp.）頒發許可證，以恢復該公司在委內瑞拉有限的石油開採業務。

財政部表示，許可證效期將持續6個月，拜登政府將在這期間評估馬杜洛政府是否履行協議承諾。

雪佛龍則說，將「繼續支持目的在提供人道救濟的社會投資計畫」，「這項決定增加了委內瑞拉石油業的透明度」。

石油 墨西哥 財政部

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