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在塞爾維亞球場毆打女兒 狠父辯稱：在中國是正常行為

聯合新聞網／ 即時報導
在塞爾維亞的網球場上，驚爆一名父親痛毆14歲女兒，畫面流出後，引眾多球星齊聲譴責。(取材自推特)
在塞爾維亞的網球場上，驚爆一名父親痛毆14歲女兒，畫面流出後，引眾多球星齊聲譴責。(取材自推特)

塞爾維亞驚傳一名年僅14歲的中國女孩在網球場上遭父親痛毆，不僅頭部遭掌摑，更被推倒在地不斷猛踹，殘忍畫面流出後，引發白俄羅斯選手亞薩蓮卡（Victoria Azarenka）、西班牙選手巴多莎（Paula Badosa）等各國球星齊聲譴責。

根據英媒每日郵報（Daily Mail）報導，日前克羅埃西亞男演員伊戈爾·尤里奇（Igor Juric）在Twitter上分享了一段驚人畫面，鏡頭顯示在網球場上，一位中年男子正在對一名年輕女孩施暴，不僅用力搧打女孩頭部，還不斷用腳踹其腹部和小腿，女孩掩面坐到椅子上後，中年男子仍未停手，他將女孩拉起並推到地上繼續踢打。

報導指出，事發地位在塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade），涉案男子是一名中國公民，而受害者則是其年僅14歲的女兒，目前男子已被警方拘捕，將面對家庭暴力的指控。不過這名父親辯稱，毆打女兒是因她不願配合網球訓練，自己其實無意傷人。

這名父親表示，女兒在關鍵的一天拒絕繼續訓練，他想讓她回到球場，他無意傷害她，尊重等級制度是中國的傳統，他相信自己做了正確的事，並稱這些行為在中國是可以接受和正常的。

事件曝光後，蘇格蘭網球選手墨瑞（Andy Murray）的母親、同為網球教練的茱蒂·墨瑞（Judy Murray）率先在Twitter上發聲，直指這是網壇上青少年被父母身體虐待的可怕例子，並呼籲國際網球總會（ITF）重視此問題。

瑞士選手瓦林卡（Stan Wawrinka）、白俄羅斯選手亞薩蓮卡（Victoria Azarenka），及西班牙選手巴多莎（Paula Badosa）等人，也紛紛轉發該則貼文譴責暴行，亞薩蓮卡更質疑，拍攝者和周遭民眾為何沒有上前制止，「人們拍了這麼久卻不干預，絕對的恥辱！」

現已退役的前女雙球后施萊弗（Pam Shriver）更點名塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），盼其能協助處理，「我們要一起努力制止虐待」。

貝爾格勒網球協則對此回應，「我們強烈地譴責訓練期間在網球場上發生的野蠻暴力行為，考慮到攻擊者是一名年輕女孩的父親，我們認為這是一起家庭暴力案件」。

網友們也在影片下方強烈抨擊該起事件，「停止逼迫你的孩子太努力，她才14歲就要被公開羞辱？」、「天啊，這必須要被報導出來，並對這種可怕的虐待行為提出指控」、「恕我直言，與其在那每 30 秒喊一次，拍攝者應該出面制止」、「可悲的是，關起門來會有更多這種情況，這是犯罪行為」。

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