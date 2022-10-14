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紐西蘭報告：75％魚含塑膠微粒 海鳥、海洋物種瀕滅絕

編譯張君堯／綜合13日電
一份關於紐西蘭海洋狀況的新政府報告發現「每4條魚中就有3條含有微塑料」，而其餘大部分本土海鳥和海洋物種更面臨滅絕威脅，一切都與海洋暖化導致不適合本土物種居住有關。（美聯社）
一份關於紐西蘭海洋狀況的新政府報告發現「每4條魚中就有3條含有微塑料」，而其餘大部分本土海鳥和海洋物種更面臨滅絕威脅，一切都與海洋暖化導致不適合本土物種居住有關。（美聯社）

紐西蘭官方最新海洋環境報告顯示，該國捕撈75%魚類含塑膠微粒，等同每4條魚中就有3條含有微塑料，又海水酸化8.6%，海洋熱浪越來越頻繁，大部分本土海鳥和海洋物種面臨滅絕的威脅，一切都與海洋暖化導致不適合本土物種居住有關。

衛報報導，紐西蘭環境部13日發布的盤點報告顯示受威脅物種面臨的嚴峻形勢，包括90%的本土海鳥、82%的本土濱鳥、81%的海洋無脊椎動物和22%的海洋哺乳動物，被認為「瀕臨滅絕」或「即將滅絕威脅」。

據悉，海洋溫度升高、酸性更強使其變得不適合物種居住，更進一步影響毛利人的傳統食物來源。報告數據顯示，「1998年至2020年間，海洋酸化程度上升8.6%、整體水溫上升，海洋熱浪變得更加頻繁和嚴重」。環境部長帕克（David Parker）表示「報告描繪了一幅發人深省的畫面，這是正確的」，並提出包括減碳排放計畫、禁止一次性塑料袋和淡水管理計畫等減輕海洋環境壓力的範例。

保護組織「Forest and Bird」將這一發現稱為危機，並在聲明中表示「影響海洋危機的真實規模可能更糟，因為大多數海洋哺乳動物、魚類和無脊椎動物面臨的滅絕風險仍然未知，原因正是缺乏研究」，組織領導人托基（Nicola Toki）也指出「紐西蘭是個島國，我們依賴海洋生態系統的健康，漁業已經受到海洋暖化的影響，鮭魚群瀕臨死亡，鱈魚和小龍蝦的數量也減少」。

暖化 熱浪 減碳

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