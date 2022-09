故人言盡身先去：安倍國葬 老友菅義偉追悼的「長州典故」

安倍晉三的國葬儀式上,安倍的政壇老友——前首相的「令和大叔」菅義偉——以日本維新元老山縣有朋悼念伊藤博文的弔詞,紀念安倍。(美聯社)

「故人言盡身先去,今後世事將如何。」日本 前首相安倍 晉三的國葬,在今天9月27日正式舉行。位於東京武道館的國葬會場,海內外總共約有4,300人參加;這也是自1967年前首相吉田茂過世55年後,日本戰後極為罕見的第二次國葬儀式。在國葬儀式上,除了首相岸田文雄的追悼致詞外,安倍的政壇老友——同樣是前首相的「令和大叔」菅義偉 ——也以日本維新元老山縣有朋悼念伊藤博文的弔詞,紀念安倍這位來自「長州藩」山口縣的前首相。

安倍晉三的國葬儀式,於今天9月27日下午2點,在東京武道館正式舉行。包括外國的來賓在內,現場大約有4,300人出席(國內政治與各界人士3,600人,海外共218個國家與團體組織約700人)。

反對安倍國葬的民眾27日在會場附近示威。(歐新社)

從安倍在今年7月8日遭槍擊的錯愕身亡之後、直到舉行國葬的今天,社會輿論對於到底是否應該以國葬待遇、或是高額的經費預算問題,都還有不少爭議對立,也直接衝擊到了現在岸田政權的民意支持度。而在國葬當日,會場外仍有一些反對國葬的民眾舉牌抗議,要求國葬中止。

國葬並沒有太過繁複的流程,下午2點13分由官房長官松野博一致詞,接著是自衛隊演奏國歌後、全體1分鐘的默哀致意,然後播放長度約8分鐘的安倍紀念影片,細數安倍於政壇花開花落的生涯。替這段影片進一步註解的,是現任首相岸田文雄的追悼致詞。

日本前首相安倍晉三的國葬於27日下午2時在東京都千代田區的日本武道館舉行,首先上台致以悼詞的是現任首相岸田文雄。(美聯社)

岸田文雄特別提及安倍是日本第一位「戰後出生」的首相,而將安倍視為這個世代的旗手;同時強調安倍任內的政治與對外戰略成就。岸田在追悼詞的尾聲,引述曾撰寫《武士道》的日本近代政治家兼農學家——新渡戶稻造——曾說過的「行義謂之勇」,岸田在此以英文表現:「Courage is doing what is right. 安倍桑,你正是有勇氣之人。」

前首相菅義偉則以友人代表的身分致詞。和岸田文雄的內容不同,菅義偉作為安倍長年的政治夥伴、一路見證日本這個「最長政權」的歷程,追悼詞談的多是與安倍的私人情誼,兩人度過政治難關時的「互相扶持」。菅義偉在尾聲處提到,回想起安倍晉三的議員辦公室裡,書架上擺著一本名為《山縣有朋》的書籍,書的最末有一處折角,裡面有一段用筆做記號的段落,是山縣有朋替故友伊藤博文寫下的悼念歌詠:

「故人言盡身先去,今後世事將如何」

菅義偉借用此語,做為給故友安倍晉三的告別之詞。

安倍晉三的國葬儀式上,安倍的政壇老友——前首相的「令和大叔」菅義偉——以日本維新元老山縣有朋悼念伊藤博文的弔詞,紀念安倍。(美聯社)

安倍書架上有這麼一本《山縣有朋》、菅義偉特意引用,有其歷史呼應的典故。山縣有朋和伊藤博文都是日本維新時代的代表人物,日本近代史上有著關鍵影響力的政治元老之一,同時兩人也都是出身自「長州藩」——也就是現今山口縣的舊稱,而這不僅同樣是安倍晉三的故鄉,也是全日本先後出過8任首相的因緣之地。

以近代史而言,長州在幕末維新都是極具影響力的地區,包括著名的維新精神導師吉田松陰,同樣是長州出身,也透過他設立的松下村塾,培育了包括伊藤博文在內的重要人物。除了伊藤和山縣之外,來自長州的桂太郎、寺內正毅、田中義一都先後出任過首相,而現代史上就是岸信介、佐藤榮作、再到安倍晉三的「一門三首相」,全是長州(山口)的代表。

而歷史的弔詭亦在於此,昔日山縣有朋之所以悼念伊藤博文,是因為1909年10月26日,伊藤前往哈爾濱準備與俄國協商中國東北與朝鮮半島的勢力劃分,結果在哈爾濱火車站遭到朝鮮獨立運動者安重根的刺殺,傷重不治身亡,死時68歲。

山縣有朋是年長伊藤3歲、可以說是同世代的戰友,兩人都先後接任了首相職位,在伊藤的刺殺身亡之後,錯愕的山縣有朋才以「故人言盡身先去,今後世事將如何」,做為懷念故友的弔歌。而今菅義偉的典故引用,或許同樣也有今昔呼應的意味存在。