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北韓立法准用核武攻擊自衛 斷絕「非核化」談判

​編譯中心／綜合9日電​
北韓明令禁止進行任何非核化談判，圖為北韓領導人金正恩（中）今年3月視察「火星-17」型洲際彈道飛彈試射。（Getty Images）
北韓明令禁止進行任何非核化談判，圖為北韓領導人金正恩（中）今年3月視察「火星-17」型洲際彈道飛彈試射。（Getty Images）

北韓官方媒體今天報導，北韓國會通過一項法律，授權採取先發制人的核攻擊自衛；北韓領導人金正恩說，此舉使北韓擁核地位「不可逆轉」，並明令禁止進行任何非核化談判。專家認為，平壤當局意圖藉此鞏固「擁核國」地位，拒絕就「非核化」進行談判，迫使南韓及美國修正現有的對北韓政策。

北韓官媒中通社（KCNA）今天表示，當外國對平壤構成迫在眉睫的威脅時，這項法律將允許北韓進行預防性核攻擊，「自動」並「立即摧毀敵對勢力」。據報導，金正恩強調，核武不能拿來「討價還價」，隨著新法律的頒布，「我國作為核武國家的地位已不可逆轉」。

路透引述北韓官媒報導，北韓僅具橡皮圖章功能的國會最高人民會議，昨天通過這項法律。

南韓統一研究院北韓研究室長洪敏（譯音）認為，北韓意圖藉這次立法明確斷絕非核化協商的可能性，動搖南韓及美國對北韓政策的根幹。梨花女子大學北韓學系教授朴元坤表示，之後與北韓可能頂多就核武裁軍或軍備限制進行協商。

不過，韓媒News1報導指出，金正恩在2013年也曾表示，核武不是「能與美元做交換的商品」，但之後一度改變態度，因此無法排除平壤當局改變立場的可能性。

南韓世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長分析，北韓這次立法展現了平壤當局對本國核武及飛彈開發成果的信心，也確保在必要狀況下使用核武的正當理由。

北韓今年1月以來閃電般進行多次武器測試，包括2017年來首次完整的洲際彈道飛彈（ICBM）試射。華府和南韓官員一再警告，北韓可能正準備進行第7次核試爆。

鄭成長認為，若美國政府仍繼續保持對北韓敵對政策，可能面臨來自北韓的更大安保威脅；他說，韓美當局應盡快擺脫不切實際的主張，找出可平衡朝鮮半島及東北亞勢力的方案。

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