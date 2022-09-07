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「令美帝肝膽俱裂」 北韓國寶主播李春姬獲國家「英雄」稱號

記者陳言喬／即時報導
經常穿著粉紅色韓服播報新聞的韓鮮國寶級播報員李春姬。（取材自百度）
經常穿著粉紅色韓服播報新聞的韓鮮國寶級播報員李春姬。（取材自百度）

朝中社9月7日報導，在朝鮮(北韓)成立紀念日即將到來之際，朝鮮國寶級播音員李春姬被授予朝鮮民主主義人民共和國「英雄」榮譽稱號。

朝中社報導稱，當地時間9月6日，朝鮮中央放送委員會委員長金紀龍向李春姬授予了這一榮譽稱號，朝鮮勞動黨中央政治局常委、朝鮮國務委員會第一副委員長、朝鮮最高人民會議常任委員會委員長崔龍海出席活動。

出生於1943年7月的李春姬，是朝鮮中央電視台著名新聞主播，因其慷慨激昂的播報語氣口吻而著名。先前已榮獲朝鮮播音員最高榮譽的「人民播音員」稱號和「努力英雄」稱號。

公開資料顯示，李春姬出生在貧困勞動家庭，因為其家庭階級政治成份關係，受到朝鮮政府培養，平壤話劇電影大學演員系畢業後，1971年2月進入朝鮮中央電視台擔任播音員，1974年起擔當主要播報員，數十年來一直受到朝鮮政府重用。

「北韓畫報」曾介紹李春姬，說她「嗓音強勁有魄力，且號召力極強，擁有出眾的口才，每當發表聲明、講話時，能讓美帝國主義者們肝膽俱裂」等。李春姬大多著粉色系韓服播報新聞，因此她又有「粉紅女士」之稱。

李春姬在台灣也很有名，藝人邰智源曾多次於中天電視節目「全民最大黨」中模仿李春姬播報新聞；華視晚間新聞的專題報導「大選情報員」中，主播梁芳瑜也曾穿上韓服化身「梁春姬」，模仿韓語口音，模仿李春姬播報台灣大選新聞。

朝中社報導向有功的廣播工作者授予朝鮮民主主義人民共和國勞動英雄稱號。（取材自朝中...
朝中社報導向有功的廣播工作者授予朝鮮民主主義人民共和國勞動英雄稱號。（取材自朝中社官網）

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