南韓暴雨中：首爾「80年來最大豪雨」釀首都圈水災

洪水沖入地鐵站，導致首爾多條地鐵路線一度停駛。（取材自推特）

「破紀錄豪雨，讓南韓 首都圈面臨混亂...」南韓從8日晚間開始下起「近80年來最大暴雨 」，首爾首都圈及其周邊地區都創下破紀錄雨量，多地傳出淹水、泛濫和停電災情。截至9日中午為止，已知至少7人死亡、6人失蹤，數百人在城市裡因水災受困。瞬時大量的暴雨，也讓首都圈的交通一度面臨中斷，地鐵站 因為淹水而停駛，總統尹錫悅居住的瑞草區也因為周邊道路淹沒，而被迫取消災情視察，改為居家遠端指揮而引起爭議批評。

南韓自8月8日開始發生強烈降雨，截至9日清晨6時，災情已造成至少7人死亡、6人失蹤、9人受傷，首都首爾一帶及中部地區河川氾濫、堤壩潰堤、道路淹水，洪水沖入地鐵站導致停駛，另有數百人被緊急撤離。南韓行政安全部於9日凌晨1時，將暴雨警報提升至「嚴重」級別；單單在首爾，9日0時至上午4時之間累積雨量就多達417毫米，部分地區甚至每小時雨量超過140毫米。據韓聯社報導，這是首爾自1942年紀錄以來，打破80年的降雨紀錄。

災情已釀7死9傷6失蹤

首爾銅雀區一名居民在8日傍晚5時許，因房屋遭大水淹沒而溺斃，同地區稍晚另有一名60多歲的公務員在清理倒塌樹木時觸電身亡；晚間9時，首爾冠岳區的一家三口被困半地下室住處，最終溺水身亡。除首爾外，京畿道廣州市亦傳出死訊，2名死者分別因公車站倒塌遭壓斃、以及道路邊坡坍塌導致其被砂土活埋身亡。

首爾瑞草區亦有4人失蹤，其最後音訊是被困地下購物街之內、京畿道光州地區也有2人遭急流捲走，下落不明。首爾、仁川、京畿道等地數百人因家園被洪水淹沒，被撤離至學校、體育館、社區居民中心等緊急避難所安置。

淹沒道路及地鐵站的洪水，使得受災地區的交通陷入停頓，南韓社群網路上流傳無數城市陷於惡水、人們受困的照片和影片，在災情嚴重的首爾，地鐵2號、3號、4號、7號、9號線受大水侵襲，沿線多站淹沒水中，直至9日上午，地鐵1至8號線才恢復運行，但9號線部分路段目前仍處於停駛狀態。

首爾、仁川、京畿道等地數百人因家園被洪水淹沒，被撤離至緊急避難所安置。（歐新社）

在高樓林立的首爾江南區，暴雨導致停電、建物及汽車浸於水中，在該地通勤工作的當地人寸步難行，其中一名上班族李東河（Lee Dongha，音譯）表示：

「我在江南站附近時，雨勢一下子變大，每30秒就聽見雷電交加...突然之間，公車站、地鐵站和街道全都被淹沒了。」

除地鐵停駛外，南韓當局出於安全考量，封閉了80條道路、3條地下通道和26個河邊停車場，以及4個國家公園的134條徒步登山路線；9日上午，南韓的19條國內客運渡輪航線仍處於封鎖狀態，通往首爾的高速公路也被封。

當局展開救援，截至9日上午6時，消防人員在京畿道等中部地區搶救出88名受困居民，另外緊急搶修775處受災設施中的650處，以及清除313處因樹倒等因素造成的路障。

南韓氣象局預估，到10日為止，首爾及北部江原道地區還將出現300毫米的強降雨，忠清道北部和慶尚北道等內陸地區亦可能出現200毫米的大雨；為防出現更嚴重的災情，林務局已在全南韓47個行政區發布山體滑坡預警，包括首爾的9個區、仁川、京畿道、江原道和忠清北道和南道的部分地區都在示警之列。

而在暴雨幾近要把車輛滅頂的首爾瑞草洞，民眾看到一位西裝男子坐在車頂上等待救援，冷靜滑手機的景象瞬時成為南韓網友在推特（Twitter）熱傳的照片，將這位西裝男稱為「瑞草洞賢者」，成為連日暴雨下苦中作樂的話題。

首爾市區一名男子受困車頂，不斷漲高的洪水幾乎要將他滅頂，照片在推特上瘋傳，網友將該名男子稱為「瑞草洞賢者」。 （取材自推特）

韓國先驅報報導，南韓行政安全部將中央災害與安全等級從第二級升高至第三級，危機警戒也從「警戒」提升至「嚴重」。總統尹錫悅8月8日在家中，透過電話與總理韓惪洙、外交部發言人李相民和首爾特別市長吳世勳針對災情進行會談，並於今日於上午9時30分前往政府首爾廳舍的災害安全中心召開緊急會議。

8月9日，一夜暴雨過後，滿目瘡痍的首爾。（路透）

尹錫悅本來在昨天8日計畫視察受災區域，以及前往首爾光化門的中央災難暨安全應對總部了解災情，但卻因為其位於瑞草區的住所周圍被水淹沒而受困，又考慮「使用直升機將造成安全及噪音問題」，因而取消視察行程，改由居家遠端指揮。

尹錫悅「為水所困」挨轟

但尹錫悅的「為水所困」，招致南韓在野黨共同民主黨議員高旼廷的批判，她在臉書上寫道：「總統官邸和總統府的距離很近，且總統並不是總理，總統應親自訪問災情控制中心，確實聽取簡報並了解整體災情。」高旼廷表示在災情最嚴重之際，尹錫悅身為總統沒有第一時間站出來，反而變成「隱形人」待在家用電話指揮救災，批評他失責。

雖然南韓在夏季經常遇到大雨，但一位韓國氣象廳不具名員工告訴路透，「如果沒有氣候變化的大趨勢，就無法解釋如此急劇增加的降水和頻繁的暴雨。」他表示，極端氣候使暴雨頻發、降水量劇增，另因夏季普遍延長，預計這種情況未來還會不斷發生。

南韓從8日晚間開始下起「近80年來最大暴雨」，首爾首都圈及其周邊地區傳出淹水、泛濫和停電災情。（Getty Images）

南韓首爾一夜之間變成水鄉澤國，尹錫悅總統分別在兩則臉書貼文中寫道「沒有什麼比生命和安全更寶貴」，表示政府將盡全力協助救災、提供臨時住所和救災物資給受災地區。他也承諾，自己會以最謹慎的態度處理問題，避免造成更多損害。