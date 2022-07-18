阿聯逮捕卡舒吉美籍律師控洗錢罪 人權組織：不公平審判

人權組織「現在就為阿拉伯世界爭民主」（DAWN）表示，阿拉伯聯合大公國（UAE）日前逮捕該組織董事會成員、曾為沙烏地阿拉伯遇害記者卡舒吉 工作的美籍民權律師賈弗爾。

阿聯一名官員證實，賈弗爾於7月14日在杜拜國際機場過境時被捕，罪名與他被阿聯法庭依證據缺席定罪的一宗洗錢案有關。美國政府一名高級官員透露，美國知悉此事，他還說：「並無跡象顯示這件事與卡舒吉議題有關。」

沙烏地異議記者卡舒吉2018年在土耳其伊斯坦堡的沙國領事館內遭沙國特工殺害，美國情報單位稱，這次行動獲沙烏地王儲穆罕默德批准，他本人則否認涉案。

總部在美國的人權組織「現在就為阿拉伯世界爭民主」15日發布聲明稱，維吉尼亞州 民權律師賈弗爾是在前往伊斯坦堡參加家人婚禮途中，遭到逮捕。

阿聯官員回應路透詢問時表示，美國大使館要求對賈弗爾進行領事訪問已獲阿聯批准，由於最初審判過程是缺席進行的，因此允許賈弗爾所提重審要求。該官員說：「已收到並批准要求，該案將重新審理，正在進行相關法律程序。」

DAWN引述美國領事官員的話說，賈弗爾被關押在阿聯首都阿布達比一處拘留所，他聲稱並不曉得有任何針對他的法律問題。

DAWN表示，賈弗爾被定罪「未經正當程序」，要求阿聯當局立刻將他釋放。一些人權組織稱，阿聯透過不公平審判冠上各式各樣罪名，將數以百計民主活動人士、學者和律師關進大牢。

阿聯駁斥這些都是毫無根據的指控，宣稱該國致力於按國家憲章維護人權。拜登 昨天已結束對中東的訪問，他曾表示此行會提出人權相關議題。