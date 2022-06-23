經濟崩潰 斯里蘭卡買不起石油 賭場大亨將入閣救市

斯里蘭卡面臨經濟崩潰，民眾抗議活動不斷。(歐新社)

斯里蘭卡糧食、燃料、電力已短缺數月，總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）表示，債台高築的國家經濟已然「崩潰」，甚至無法買進石油 。不過，斯里蘭卡賭場大亨裴里拉宣誓就任國會議員，近期將進入內閣，肩負重振殘破經濟的重責大任。

美聯社報導，沉重的債務、觀光 收入減少及新冠疫情的其他衝擊，再加上原物料價格飆漲，壓垮了斯里蘭卡的經濟。身兼財長的威克瑞米辛赫肩負穩定經濟的重責大任。

威克瑞米辛赫告訴議員：「（斯里蘭卡國營）錫蘭石油公司（Ceylon Petroleum Corp.）目前欠債7億美元，現在還看到可能跌落谷底的跡象。」

斯里蘭卡主要依靠鄰國印度 提供40億美元的信用額度來應付難關，但威克瑞米辛赫表示，印度無法撐住斯里蘭卡太久。

斯里蘭卡已宣布暫停償還今年得償付的70億美元外債，等待與國際貨幣基金（IMF）協商的援助方案出爐。到2026年以前，斯里蘭卡平均每年得支付50億美元。

外匯危機導致斯里蘭卡物資奇缺，迫使民眾得大排長龍購買燃料和藥物等生活必需品。

此外，斯里蘭卡賭場大亨裴里拉22日宣誓就任國會議員，他肩負重振這個破產島國殘破經濟的重責大任，近期將進入內閣並與曾指控他貪腐的威克瑞米辛赫共事。

執政黨一名官員表示，裴里拉是總統提名的，不久將接掌投資促進部門並進入內閣。