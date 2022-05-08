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日媒：北韓試射後 官媒連兩次罕見未對外宣布

中央社／東京8日綜合報導
北韓從東岸附近朝東方發射了一枚彈道飛彈，可能是潛射彈道飛彈（SLBM）。（歐新社）
北韓從東岸附近朝東方發射了一枚彈道飛彈，可能是潛射彈道飛彈（SLBM）。（歐新社）

日媒報導，北韓7日疑試射潛射彈道飛彈（SLBM）後，國營媒體隔了一晚至今無相關報導，是繼5月4日試射後，極罕見連兩次試射後未對外宣布內容，研判相關國家正慎重分析可能背景。

日本放送協會（NHK）報導，南韓軍方推測北韓7日在東部咸鏡南道新浦海域的日本海，由潛艦試射一枚短程彈道飛彈。

不過，過了一個晚上，北韓國營媒體至今仍未報導試射內容，朝鮮中央電視台如常播放介紹養殖場作業等節目。

北韓過去試射後，除了在空中爆炸等很明確試射失敗的案例外，通常都會透過國營媒體在試射隔天前報導試射內容。

北韓上次在5月4日試射彈道飛彈後，同樣未透過國營媒體對外宣布試射內容，加上這次已連續兩次，可說極為罕見。

另一方面，北韓4年前關閉東北部豐溪里的核試驗場，南側坑道被確認正在進行作業，日美兩國政府分析，北韓最快可能在5月完成第7次核試驗的準備工作。

南韓最高情報機關也分析，為了讓核武器小型化及輕量化的核試驗，有可能在南韓新任總統尹錫悅10日就職及美韓預計舉行領袖峰會的21日間進行，相關國家正強化警戒。

共同社也報導，尹錫悅政府將在10日上路，美國總統拜登也將於20日開始訪問南韓與日本，美國、日本與南韓研判北韓可能以上述重要日程為目標試射彈道飛彈或進行核試驗，對此持續保持警戒。

北韓 南韓 彈道飛彈

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