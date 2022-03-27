沙國儲油廠遭葉門叛軍轟炸 逼近F1賽場 組聯軍反擊

沙烏地阿拉伯港口吉達的石油儲油設施被葉門叛軍擊中，冒出滾滾黑煙。（Getty Images）

葉門叛軍「青年運動」（Houthis）25日以無人機和飛彈對沙烏地阿拉伯港口吉達（Jeddah）的沙烏地阿美石油 公司石油設施發動攻擊，2座儲油槽起火，所幸無人傷亡，布蘭特原油應聲漲破每桶120美元；沙國為首的聯軍26日隨即展開反擊。

吉達市近日準備舉行世界一級方程式（F1 ）錦標賽分站賽事，賽場附近兩個石油儲存庫於25日下午遭青年運動的導彈攻擊起火，濃煙籠罩城市上空，並延燒到隔天清晨。

伊朗 支持的什葉派青年運動透過發言人聲明指出：「我們發動無人機和彈道飛彈攻擊數次」，目標包括「沙烏地阿美石油公司在吉達的設施（以及）沙烏地首都利雅德的重要設施。」據悉，他們還襲擊了與葉門接壤的吉贊省一座發電站和一座供水設施。

事發時，參加吉達站賽事的F1車手正在現場練習，有車手聞到燒焦味，以為自己的車子出問題。有關方面晚上會商研究安全問題，最後決定比賽如期於周末進行。

沙烏地為首的聯軍26日以保護全球能源及相關供應鏈為由，空襲青年運動控制的葉門首都薩那和紅海港口城市荷台達的電力公司和石油設施。沙烏地國營媒體曾報導，聯軍先前表示將「直接處理威脅來源」，並要求平民避免靠近荷台達任何石油地點或設施。

路透報導，聯軍說，這場行動處於初期階段，青年運動應為他們的「敵對行為」承擔後果。聯軍發出警告前曾說，已在葉門上空攔截並摧毀兩架從荷台達石油設施飛往沙烏地的無人機。