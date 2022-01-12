美俄談判僵持 烏克蘭私下與俄交涉：願談烏東自治

烏克蘭總統澤倫斯基（左四）10日在基輔和德國總理蕭茲的外交與國安顧問普勒特納（右三），以及法國總統馬克宏的外交顧問波恩（右四）會談。烏克蘭希望俄國與會但遭拒絕。（Getty Images）

美國與歐洲盟邦本周針對烏克蘭 局勢與俄國 一連舉行三場會談，但烏克蘭只有最後一場能以歐洲安全暨合作組織（OSCE）會員身分上談判桌。烏克蘭外長庫列巴曾發豪語「烏克蘭不在場時不會做成任何關於烏克蘭的決定」；但私底下，烏克蘭總統澤倫斯基覺得不能全壓寶在美國領銜的會談上，去年12月已自行與俄國進行交涉，提出十點計畫，內容被俄「商報」披露。

紐約時報報導，十點計畫必然在烏克蘭國內引起高度爭議。前三點包括烏克蘭政府軍烏東分離分子停火、雙方換囚、在烏東前線開設平民通道；三點建立互信措施達成後進入政治領域，第十點是烏克蘭政府將向國會遞交授予烏東地區自治權的法案並下放權力。

根據俄方詮釋，這些法律相當於提供烏東分離分子對烏克蘭中央政府的外交政策享有否決權，包括加入北約，這可能足以讓俄國滿意，不入侵烏克蘭。西方外交界則認為澤倫斯基的提議沒有這樣的詮釋空間，基輔當局也不可能允許莫斯科對烏克蘭加入北約擁有否決權。

俄國支持的烏東戰事進入第八年，其間外交努力都宣告失敗，這次恐怕也不例外。烏克蘭國安會前官員丹尼余克認為，普亭刻意營造烏克蘭在外交上一事無成的印象，只能坐視戰爭爆發。反而澤倫斯基的提議會有一個反效果：願意磋商烏東自治和任何暗示願意在西方與俄國間保持中立的態度，都會在烏克蘭國內掀起風暴。

截至目前為止，無論是美方或烏克蘭與俄國的外交對話，都沒有減緩俄方官員的威脅言論。俄國國安會官員帕楚謝夫在阿富汗喀布爾淪陷後馬上表示，華府很快就會忘記他們在基輔的支持者。

另一方面，美俄資深官員10日在瑞士日內瓦舉行近八小時的戰略安全穩定對話，但沒有重大突破，雙方僅願持續對話。俄羅斯 11日表示，俄方對局勢並不樂觀，會堅持其向西方提出的安全保障要求；美國則承諾，下周將以書面形式回應俄方的安全保障相關提議。

克里姆林宮發言人培斯科夫表示，「談判並無明確期限，沒有人設定期限，只是俄羅斯的立場是，我們不會甘於無止盡地拖延這個過程。」俄方談判代表、副外長雷雅布可夫則說，俄美雙方「在某些方面抱持相反觀點」。他表示，「俄方堅持，烏克蘭永永遠遠都不能被納入北約一員。」

率領美方代表團的副國務卿雪蔓則稱，「我們堅決反對那些美方根本無法接受的安全提議，也不會允許任何人針對北約門戶開放政策說三道四，門戶開放向來為北約的核心。」

俄羅斯先前在烏克蘭邊境集結大量軍隊，脅迫以美國為首的西方國家重返談判桌，並趁機提出影響深遠的一系列要求，以永久截斷烏克蘭加入北約之路，並削弱過去20年來北約在歐洲的擴張行動。