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川普沒罵錯 「小火箭人」金正恩10年試射62次遠超父祖

編譯中心／綜合5日電
北韓5日在東部海域發射的不明飛行物體，已被證實為彈道飛彈，日本政府研判已落入日本專屬經濟海域外側。圖為南韓電視台新聞快報。（Getty Images）
北韓5日在東部海域發射的不明飛行物體，已被證實為彈道飛彈，日本政府研判已落入日本專屬經濟海域外側。圖為南韓電視台新聞快報。（Getty Images）

美國前總統川普北韓領導人金正恩2018年6月首次舉辦高峰會前，兩人有段時間曾隔空互嗆，川普譏諷喜歡試射飛彈的金正恩是「小火箭人」。從試射飛彈的統計數字來看，這個稱號金正恩當之無愧。

金正恩在2011年12月接掌政權，上月剛滿10年。美聯社報導，美國和南韓統計顯示，10年來金正恩共進行62次彈道飛彈試射，相較之下，祖父金日成統治北韓46年只進行9次試射，父親金正日當家17年間進行22次試射。

另外，北韓進行過六次核子試爆，四次在金正恩任內，北韓還曾三度試射洲際彈道飛彈，全都是金正恩下令發射。這些數據顯示，金正恩當政十年來，除了在北韓內部建立絕對權威，也透過頻繁的武器測試，努力讓北韓具備能夠打擊美國本土的核武飛彈能力。

北韓5日進行今年第一次飛彈試射，美國國務院發言人隨後譴責，呼籲平壤坐下來談，「我們依然致力於對北韓採取外交途徑，並呼籲他們進行對話。」

發言人也表示，美國承諾捍衛南韓和日本兩位盟友，這項承諾堅定如鐵。日本外務省今天稍早也發表聲明，日本外相林芳正和防衛大臣岸信夫，7日將與美國國務卿布林肯以及國防部長奧斯汀進行「2+2」視訊會議，商討安全議題。

日媒4日曾報導，防衛省正研發軌道炮武器，利用磁力推動炮彈，對付俄羅斯、中國、北韓積極研發的高超音速導彈，預計2026年部署。

美國川普政府時期試圖透過外交手段說服北韓放棄核武計畫，但相關努力在2019年宣告失敗，原因是北韓堅持有限度放棄核武，交換美國逐步解除對北韓制裁，美國則主張北韓徹底放棄核武才解除制裁。雙方談判中止後，金正恩威脅將擴大核武軍備，並恢復試射飛彈，雖然北韓也展現自制，川金會後就不再試射長程彈道飛彈。

不過，北韓的飛彈技術仍持續精進，2019年試射採用固態燃料、更具機動性的KN-23短程飛彈，去年9月宣稱成功試射「火星八號」極音速飛彈，持續擴張其飛彈軍火庫。

對於外界批評其窮兵黷武，北韓反控批評者雙重標準，認為美國、南韓都在擴張軍備，沒有理由只批評北韓發展自衛能力。這些自衛能力除了自保，也能成為未來對外談判時擺出高姿態的籌碼。

北韓 金正恩 川普

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