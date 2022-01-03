南非百年國會大廈大火延燒、屋頂塌陷 1男被逮

南非首都開普敦國會大廈大火。(美聯社)

南非 首都開普敦的國會大廈當地時間2日清晨5點30分發生大火，有百年歷史的舊國民議會建物屋頂坍塌，整層樓化為烏有，火勢還蔓延到當前國民議會所在地，大火燒了將近24小時，至截稿，消防員已控制火勢但尚未完全撲滅。有關單位表示，已逮捕一名50多歲的嫌犯。

路透報導，大火發生在今天清晨，始於三樓辦公室，並迅速蔓延到國民議會（議會下議院）會議廳。目前有138年歷史的舊國民議會屋頂已完全塌陷，電視轉播畫面顯示，一棟大型建築物屋頂冒出紅色烈焰，包括當前國會在內的其他數棟建築物則被濃濃黑煙籠罩，煙霧蔓延至周邊街道。由於在放假期間，議會沒有開會，未傳出人員傷亡。有關單位說，消防灑水系統疑似被動過手腳，事發當時沒有啟動。

舊議會大樓和國民議會建築冒出滾滾濃煙。（路透）

起火原因仍有待釐清，不過根據一份報告，去年聖誕節 及新年假期休會前曾按規定實施消防安全演習，而且各樣設備包括灑水系統當時都正常。狄莉表示：「今晨發現有人關閉其中一道水閥，以致沒有水啟動自動灑水系統。」

總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）視察起火現場後告訴記者，儘管遭逢祝融之災，國會仍將繼續既定議程，並讚揚消防隊員挽救「我們政府非常重要的國家資產」。南非國會大廈內收藏一系列珍本書籍，還有已損壞的前南非國歌Die Stem Suid-Afrika（意為「南非之聲」）原版。

南非國會包含多棟建築，包括1884年竣工的原始建築，以及另兩幢分別建於1920年代和1980年代的新增建築（下議院國民議會所在地）。