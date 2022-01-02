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火化更環保 屠圖大主教選用鹼性水解遺體

中央社／巴黎1日綜合外電報導
諾貝爾和平獎得主、已故南非屠圖大主教（Desmond Tutu）的遺體將透過「水葬法」（aquamation）化為粉末。 路透
諾貝爾和平獎得主、已故南非屠圖大主教（Desmond Tutu）的遺體將透過「水葬法」（aquamation）化為粉末。 路透

諾貝爾和平獎得主、已故南非屠圖大主教（Desmond Tutu）的遺體將透過「水葬法」（aquamation）化為粉末。這種利用鹼液和加熱處理遺體的方式，是業者口中很環保的殯葬方式。

法新社報導，一如「堆肥葬」（human composting），也就是透過鋪蓋層層樹葉、木屑等有機物質讓遺體被微生物分解成堆肥土壤的過程，水葬法僅獲某些國家授權許可。

屠圖大主教上個月26日在南非過世，當地並沒有水葬法的管制條例。

水葬法或稱「鹼性水解」（alkaline hydrolysis），是以「水」代替「火」來將遺體化成灰。

作法是把遺體放入壓力金屬筒狀容器之中，讓遺體浸泡在水和例如氫氧化鉀的強鹼混合液，再加熱到約攝氏150度的高溫。

這個過程會將遺體液化剩下骨骸，骨骸在烘乾磨成白色粉末之後，再放進骨灰罈交給家屬。

駐美研究員歐爾森（Philip R. Olson）表示，這個技術最初於1990年代發展出來處理實驗用動物的遺體，後來也用來處理狂牛症疫情期間的染疫牛隻。

歐爾森在他2014年文章中寫道，到了2000年代，水葬法成為美國多所醫學院利用來處理捐贈大體的方式，最後傳入殯葬業。

屠圖大主教於2021年12月26日「節禮日」當天過世，享壽90歲。他生前以簡樸著稱，曾囑咐自己葬禮一切從簡。

這位反種族隔離英雄的葬禮今天舉行，他生前曾特別要求棺木便宜的就好，遺體處理方式力求環保。

而在全球都會區都面臨著下葬空間愈來愈稀少、愈來愈昂貴的情況下，水葬法的誘因變得十分明顯。

支持水葬法的人士說，水葬比火葬來得溫和，消耗的能量比傳統葬禮要少，排出的溫室氣體也較低。

根據位在英國的企業Resomation說法，水葬消耗的能量為火葬的1/5，排出的溫室氣體也減少35%左右。

屠圖 南非 諾貝爾

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