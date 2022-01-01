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全球10大富豪 去年總資產增4021億

編譯中心／綜合31日電
特斯拉執行長馬斯克今年成為全球首富。(路透資料照片)
特斯拉執行長馬斯克今年成為全球首富。(路透資料照片)

根據彭博億萬富翁指數，全球前10大富豪身家都超過1000億美元，這些人的總資產在2021年暴增了4021.7億美元，其中全球首富為特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk），淨資產2770億美元。

2021年成為全球首富的特斯拉執行長馬斯克，淨資產2770億美元，身價先前一度飆破3000億美元。他在2021年的淨資產增加了1210億美元，僅略低於他在2020年增加的1400億美元。

第2名為亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），2021年身價增加50億美元來到1950億美元。第3名為法國酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）執行長阿爾諾（Bernard Arnault），2021年身價增加610億美元來到1760億美元，他也是歐洲首富。

排名第4至第7分別是：比爾蓋茲（Bill Gates）淨資產為1390億美元，全年增加70億美元；谷歌（Google）共同創辦人佩吉（Larry Page）身價為1300億美元，全年增加470億美元；臉書母公司Meta創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）身價1280億美元，全年增加240億美元；另一谷歌共同創辦人布林（Sergey Brin）身價為1250億美元，全年增加450億美元。

排名第8的微軟（Microsoft）前執行長巴爾默（Steve Ballmer）身價為1220億美元，全年增加410億美元；第9為甲骨文集團（Oracle）共同創辦人艾里森（Larry Ellison）身價為1090億美元，全年增加290億美元。

全球排名第10的是波克夏哈薩威公司（Berkshire Hathaway）執行長、91歲的「股神」巴菲特（Warren Buffett）身價為1090億美元，全年增加210億美元。

貝佐斯今年身價增加50億美元。(路透資料照片)
貝佐斯今年身價增加50億美元。(路透資料照片)

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